Iraque x Emirados Árabes Unidos: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias Asiáticas
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Iraque x Emirados Árabes se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), no Estádio Internacional de Basra, em Baçorá, pela partida de volta da repescagem asiática das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Espanha x Turquia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Onde Assistir17/11/2025
- Onde Assistir
Bélgica x Liechtenstein: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Onde Assistir17/11/2025
- Onde Assistir
Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do amistoso da Seleção
Onde Assistir17/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em casa, o Iraque tenta aproveitar o apoio da torcida para avançar à repescagem mundial. A equipe de Graham Arnold vive bom momento, está invicta nos últimos quatro jogos e chega motivada após o empate por 1 a 1 na ida, em Abu Dhabi. A ausência mais sentida é a de Al Hamadi, lesionado, substituído por Amar Muhsin.
Ficha do jogo
Os Emirados Árabes, por sua vez, chegam embalados pela boa atuação defensiva no jogo anterior, especialmente do goleiro Khalid Eisa. O time de Cosmin Olaroiu busca seu retorno à Copa após 36 anos e aposta em nomes como Caio Canedo, Ali Saleh e Luanzinho, autor do gol no primeiro duelo.
Tudo sobre o jogo entre Iraque x Emirados Árabes Unidos (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Iraque 🆚 Emirados Árabes Unidos
Repescagem – Eliminatórias Asiáticas (volta)
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Internacional de Basra, em Baçorá (IRQ)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Yusuke Araki (JAP)
🚩 Assistentes: Rio Hatano (JAP) e Hiroyuki Tatsuka (JAP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Iraque (Técnico: Graham Arnold)
Hachim; Ali, Tahsen, Hashem e Doski; Farji, Sher, Al Ammari e Ali Jasim; Amar Muhsin e Meme.
Emirados Árabes Unidos (Técnico: Olaroiu Cosmin)
Eisa; Meloni, Zhir, Lucas Pimenta e Ruben Amaral; Luanzinho, Nader, Ramadan, Adil e Gimenez; Suhail.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias