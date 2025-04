Ficha do jogo IPS ARS 33ª rodada Premier League Data e Hora Domingo (20), ás 10h (de Brasília) Local Portman Road, em Ipswich (ING) Árbitro Chris Kavanagh Assistentes Dan Cook, Richard West Var Darren England Onde assistir

Neste domingo (20), o Ipswich Town recebe o Arsenal no estádio Portman Road, em Ipswich, em jogo válido pela 33ª rodada da Premier League 2024/25. O confronto acontece às 10h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Disney Plus (streaming).

O Arsenal vem de uma classificação histórica em cima do Real Madrid pelas quartas de final da Champions League. Após vencer o jogo de ida por 3 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, o time foi à Madrid e venceu novamente por 2 a 1, com gols de Saka e Gabriel Martinelli, e está na semifinal da competição. Na Premier, os Gunners vêm de empate em casa com o Brentoford por 1 a 1 e não podem perder para seguir sonhando com o título inglês.

Saka provocando o Real Madrid pela Champions League (Foto: AFP)

Já o Ipswich Town vem de empate fora de casa com o Chelsea por 2 a 2, e ocupa a 18ª posição na Premier League. O time tem poucas chances de não ser rebaixado, e deve ganhar praticamente todos os seis jogos restantes para ter chances de permanecer na primeira divisão inglesa na próxima temporada. No jogo entre os dois clubes no primeiro turno do campeonato, o Arsenal venceu no Emirates Stadium por 1 a 0, com gol de Havertz.

Confira as informações do jogo entre Ipswich Town e Arsenal pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

IPSWICH TOWN X ARSENAL

33ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Portman Road, em Ipswich (ING)

📺 Onde assistir: Disney Plus (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IPSWICH TOWN: Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Davies; Sam Morsy, Cajuste, Enciso; Johnson, Clarke, Hirst.

ARSENAL: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Merino e Martinelli