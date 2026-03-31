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Internacional x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Jogo será no Beira Rio

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
18:18
Equipes se encontram pelo Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraEquipes se encontram pelo Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
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Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 1 de abril, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

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Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
9ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Beira Rio
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir

O jogo marca o reencontro de Roger Machado com sua ex-equipe. O Internacional está na 12ª posição da tabela, enquanto o Tricolor caiu para a terceira após as derrotas sofridas.

O Inter não terá o lesionado Kayky, enquanto Vitinho está suspenso e não será relacionado. Do lado do São Paulo, informou que Alan Franco, com dores na panturrilha direita, não participou do treino desta manhã e ficou em tratamento no REFFIS Plus. O argentino não viajará com a delegação.

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Com isso, abre uma dúvida na zaga. Arboleda foi poupado dos últimos treinos por uma sobrecarga, então pode ser que Tolói surja como opção.

No mais, o time pode contar com a estreia de Artur, registrado no BID e que pode até mesmo alterar um pouco o sistema tático.

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Roger Machado em Bragantino x São Paulo pelo Brasileirão
Roger Machado irá reencontrar sua ex-equipe (Foto: Anderson Romao/AGIF/ Gazeta Press)

Veja mais sobre Internacional x São Paulo:

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira Rio
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Félix Torres, Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Villagra, Alan Patrick e Matheus Bahia; Borré e Carbonero.

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SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho e Marcos Antonio; Cauly, Artur e Luciano; Calleri.

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