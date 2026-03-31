São Paulo registra superávit, mas dependência de vendas de jogadores chama atenção

O balanço do São Paulo foi reprovado pelo Conselho Deliberativo por conta de alguns saques não justificados, mas alguns dados revelam como está a saúde financeira do clube - tendo em vista as movimentações da temporada 2025.

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O clube fechou o período com superávit de R$ 56 milhões e arrecadação total de R$ 1,085 bilhão, bem acima dos R$ 858 milhões previstos inicialmente.



O principal motor desse crescimento foi o futebol profissional, que gerou R$ 835 milhões, superando com folga a projeção de R$ 694 milhões. Também houve desempenho acima do esperado no clube social e no Morumbi.

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No que diz respeito ao futebol, um dos pontos que chamou atenção foram as vendas de jogadores. que mais que dobrou a projeção, além de receitas maiores com patrocínio, sócio-torcedor e licenciamento. Em contrapartida, houve frustração nas receitas com direitos de transmissão e, principalmente, bilheteria.

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Receita supera expectativas e bate R$ 1,085 bilhão

A receita do São Paulo superou expectativas que estavam sendo previstas. Exista uma previsão que cerca de R$ 858 milhões fossem arrecadados, mas chegou a R$ 1,085 bilhão. Grande parte deste valor vem do futebol masculino, que gerou R$ 835 milhões, superando a projeção de R$ 694 milhões.

(Foto: Luis Moura / WPP )

Superávit é positivo, mas impactado por alta nas despesas

O São Paulo fechou o período com superávit de cerca de R$ 56,9 milhões. Apesar do resultado positivo, o desempenho foi pressionado pelo aumento das despesas, que cresceram acima do previsto e consumiram parte relevante das receitas. Ainda assim, o clube conseguiu reduzir o endividamento em aproximadamente R$ 110 milhões, embora siga com necessidade de atenção ao controle de gastos - com a dívida ainda preocupante.

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Venda de jogadores impulsiona resultado financeiro

A venda de jogadores foi determinante para o resultado financeiro do São Paulo. O clube arrecadou R$ 283,7 milhões com negociações de atletas, valor muito acima dos R$ 154,8 milhões previstos, gerando uma diferença positiva de R$ 128,9 milhões. Porém, vale destacar que por mais que o Tricolor tenha lucrado com essas vendas, praticamente não gastou com novas contratações.

Relembre algumas das maiores vendas do São Paulo em 2025

William Gomes – Porto – R$ 54,5 milhões

Matheus Alves – CSKA – R$ 32,2 milhões

Angelo Henrique – Strasbourg – R$ 32 milhões

Michel Araújo – Bahia – R$ 17,3 milhões

Rodrigo Nestor – Bahia – R$ 9,4 milhões (empréstimo com cláusula de compra)

Outras receitas crescem, com destaque para patrocínio e sócio-torcedor

Outras fontes de receita também apresentaram crescimento relevante no período, com destaque para publicidade e patrocínio, que tiveram aumento de R$ 23,8 milhões. O programa de sócio-torcedor também contribuiu de forma significativa, com alta de R$ 13,2 milhões, enquanto as receitas de licenciamento e outras categorias somaram acréscimo de R$ 9,3 milhões.

Queda em bilheteria e direitos de transmissão preocupa

Por outro lado, algumas fontes ficaram abaixo do esperado. As receitas com direitos de transmissão e premiações tiveram queda de R$ 34,3 milhões, enquanto a arrecadação com jogos registrou recuo de R$ 31,9 milhões, impactando negativamente o desempenho financeiro no período.

Morumbis e clube social superam projeções

O Morumbis e o clube social apresentaram desempenho acima do esperado no período. O estádio arrecadou R$ 118,9 milhões, superando com folga a previsão de R$ 92,6 milhões, enquanto o clube social também ultrapassou a meta, com R$ 74 milhões frente aos R$ 71,9 milhões projetados.

Mas por que o balanço foi reprovado?

Na noite de sexta-feira (27), foi encerrada a nova votação do balanço orçamentário do São Paulo. A primeira foi cancelada após a apresentação de erros técnicos: uma votação que era para ser aberta foi feita de forma secreta. Porém, se na primeira havia sido reprovado, na segunda ocasião não foi diferente.

Foram 210 votos contrários aos números apresentados, 24 favoráveis e três abstenções. O Lance! buscou entender o que ter um balanço reprovado pode significar.

Basicamente, quando um balanço reprova, ele não tem credibilidade nenhuma - o que pode influenciar, por exemplo, a relação do clube com marcas e eventuais patrocínios.