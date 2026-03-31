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São Paulo pode ter 'cara' de Roger Machado pela primeira vez contra o Internacional

Roger Machado pode promover mudanças táticas

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
06:25
Roger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense
imagem cameraRoger Machado terá formação diferente (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)
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O São Paulo volta a campo, após a pausa da Data Fifa, nesta quarta-feira (1). Contra o Internacional, pode ter em campo um time com "cara" de Roger Machado. Com Artur inscrito no BID e vindo para atender um pedido do treinador, algumas alterações táticas podem ser esperadas.

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Uma das possibilidades em análise é a adoção de um esquema 4-3-2-1, com um "ponta invertido" pela direita. Este ponta pode ser justamente Artur. Isto é, participando da construção, sem ser um atacante de origem, mas dando amplitude.

Este modelo é justamente o qual Roger Machado demonstrou querer trabalhar desde o começo. Outras mudanças também podem ser esperadas, como Wendell ganhando mais espaço pelo lado esquerdo

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Com esse ajuste, o São Paulo pode formar uma superioridade pelo lado da jogada, criando linhas de apoio que facilitam a saída e o avanço. Ao mesmo tempo, mantém um atleta mais aberto no setor ofensivo.

(Foto: SPFC Play)
(Foto: SPFC Play)

Artur falou sobre a possibilidade de estrear contra o Internacional

Artur foi apresentado no SuperCT nesta segunda-feira (30) durante coletiva de imprensa. Com a camisa 37, o jogador revelou que estaria pronto para estrear se já existisse a possibilidade.

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- O que ele pede pra mim é fazer o que sempre fiz na minha carreira. Jogar pra frente, arriscar, finalizar, driblar… então é um cara que sempre me deixou muito tranquilo. O Roger tem essa característica de deixar o jogador bem tranquilo. E para o jogo de quarta-feira, já estou inclusive muito ansioso pra vestir essa camisa. Vou estar à disposição, já vinha treinando e espero ajudar o São Paulo - disse.

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