São Paulo pode ter 'cara' de Roger Machado pela primeira vez contra o Internacional

O São Paulo volta a campo, após a pausa da Data Fifa, nesta quarta-feira (1). Contra o Internacional, pode ter em campo um time com "cara" de Roger Machado. Com Artur inscrito no BID e vindo para atender um pedido do treinador, algumas alterações táticas podem ser esperadas.

continua após a publicidade

Uma das possibilidades em análise é a adoção de um esquema 4-3-2-1, com um "ponta invertido" pela direita. Este ponta pode ser justamente Artur. Isto é, participando da construção, sem ser um atacante de origem, mas dando amplitude.

Este modelo é justamente o qual Roger Machado demonstrou querer trabalhar desde o começo. Outras mudanças também podem ser esperadas, como Wendell ganhando mais espaço pelo lado esquerdo

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com esse ajuste, o São Paulo pode formar uma superioridade pelo lado da jogada, criando linhas de apoio que facilitam a saída e o avanço. Ao mesmo tempo, mantém um atleta mais aberto no setor ofensivo.

(Foto: SPFC Play)

Artur falou sobre a possibilidade de estrear contra o Internacional

Artur foi apresentado no SuperCT nesta segunda-feira (30) durante coletiva de imprensa. Com a camisa 37, o jogador revelou que estaria pronto para estrear se já existisse a possibilidade.

continua após a publicidade

- O que ele pede pra mim é fazer o que sempre fiz na minha carreira. Jogar pra frente, arriscar, finalizar, driblar… então é um cara que sempre me deixou muito tranquilo. O Roger tem essa característica de deixar o jogador bem tranquilo. E para o jogo de quarta-feira, já estou inclusive muito ansioso pra vestir essa camisa. Vou estar à disposição, já vinha treinando e espero ajudar o São Paulo - disse.