Imprensa europeia repercute derrota do Fluminense na Libertadores: 'Abismo'

A derrota do Fluminense para o Bolívar, por 2 a 0, na altitude de La Paz, ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" destacou a situação crítica do time carioca na fase de grupos da Libertadores, classificando o momento como um abismo. O veículo lembrou que o grupo era visto inicialmente como relativamente fácil, mas a realidade agora é outra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os comandados de Zubeldía chegaram à capital boliviana precisando de uma vitória, já que haviam conquistado apenas um ponto até então – um empate na estreia contra o Deportivo La Guaira e uma derrota no Maracanã para o Independiente Rivadavia. No entanto, o time sofreu desde o início, com Robson marcando logo cedo e colocando o Bolívar no controle da partida, marcada pelas dificuldades impostas pela altitude.

continua após a publicidade

Expulsão polêmica agravou situação do Tricolor

Logo após o intervalo, o árbitro tomou a controversa decisão de expulsar Bernal, que o aplaudiu por não ter expulsado seu companheiro Canobbio. A decisão drástica em um momento tenso acabou selando o destino do Fluminense. Robson ainda marcou o segundo gol com uma excelente arrancada para dentro da área, finalizando com uma cabeçada precisa.

Guga em ação em Bolívar x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Diario AS ressaltou que, a essa altura, o Independiente Rivadavia já goleava o La Guaira em casa e confirmava seu status de maior surpresa do torneio. A equipe argentina lidera o grupo com 100% de aproveitamento e também está na ponta do seu grupo no Torneio Apertura.

continua após a publicidade

Situação matemática preocupa o Fluminense

Com apenas um ponto em três rodadas, o Fluminense tem aproveitamento de 11% e ocupa a lanterna do Grupo C. Historicamente, equipes que avançam às oitavas de final costumam terminar a fase de grupos com aproveitamento entre 50% e 60%, o que representa de oito a dez pontos.

Para chegar a oito pontos, o Tricolor precisa fazer sete pontos nos três jogos restantes – um aproveitamento de 77%. Isso significa que vencer os dois jogos restantes no Maracanã deixou de ser suficiente. O time terá de buscar pontos fora de casa, seja contra o Independiente Rivadavia na Argentina ou novamente contra o Bolívar na altitude, onde já falhou.

➡️ Com expulsão bizarra, Fluminense perde na altitude e vive desespero na Libertadores; dê suas notas

O Fluminense visitará o Independiente na próxima semana, sem margem para erros. Depois, receberá La Guaira e Bolívar no Maracanã. O que era um grupo controlável virou uma corrida contra o tempo e contra a própria matemática.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade