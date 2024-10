Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo se enfrentam em jogo atrasado pela 17ª rodada (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 19:00 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta (30), em jogo atrasado, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão do SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Colorado ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quarto, com 54 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Flamengo

17ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Fabrício Bruno), David Luiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar), Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol

Por jogo atrasado do Brasileirão, o Flamengo encara o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)