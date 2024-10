Internacional não perde para o Flamengo no Beira-Rio há três anos

Última vez que Flamengo venceu o Inter no Beira-Rio foi em 2022 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 29/10/2024 - 13:24 • Porto Alegre (RS)

Para aumentar a sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Internacional encara o Flamengo e precisa pontuar na noite de quarta-feira (30). Para isso contará não apenas com o apoio do seu torcedor, como também com o retrospecto a seu favor.

➡️Internacional projeta 40 mil torcedores contra o Flamengo no Beira-Rio

Nas últimas duas temporadas, o Internacional tem levado a melhor no confronto. Em 2022, venceu por 3 a 1, com gols de Wanderson e Pedro Henrique, enquanto Andreas Pereira diminuiu para os cariocas. Já no ano passado, aplicou o placar de 2 a 1, construído por Maurício, duas vezes para o Inter, e Gerson, para os visitantes.

Wanderson marcou dois gols contra o Flamengo em 2022 (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A última vez que o Flamengo venceu o Internacional no Beira-Rio foi em 2021. Na ocasião, o time conquistou os três pontos ao fazer 2 a 1 nos donos da casa. Gabigol abriu o placar, Andreas Pereira ampliou a vantagem e Taison diminuiu para os mandantes.

Confronto direto pelo G-4

Apenas dois pontos separam Internacional e Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Inter é o 5º colocado, com 52 pontos conquistados, o Mengão é o 4º, com 54. Ou seja, uma vitória contra os cariocas garante ao Colorado não somente três pontos, mas uma vaga no G-4 da competição.

➡️Internacional lança campanha rumo aos 150 mil sócios

Internacional encara o Flamengo na noite de quarta-feira. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão e é a última em atraso de ambos os times. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o confronto, são esperados 40 mil torcedores. Não há mais ingressos disponíveis para as áreas livres do estádio. O jogo também marca o início da campanha rumo aos 150 mil sócios - atualmente são 145 mil.