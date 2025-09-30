Corinthians finaliza preparação para enfrentar Internacional; veja relacionados

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo contra o Internacional, que será nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira Rio, em Porto Alegre. Dorival Júnior não poderá contar novamente com Memphis.

continua após a publicidade

O atacante iniciou o período de transição física após tratamento para um edema na coxa direita e está fora dos relacionados. Dorival Júnior também não contará, com o zagueiro André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e os meias André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Charles (tratamento de dores no joelho direito) e Rodrigo Garro (lesão muscular na panturrilha direita) que seguem no departamento médico. Yuri Alberto cumpre suspensão e também é baixa.

➡️Corinthians tem campanha de Z-4 como mandante no Brasileirão; veja números

Nesta terça- feira (30), o elenco fez um trabalho físico na academia e realizou um treino de enfrentamento em campo reduzido. Após a atividade, os titulares fizeram um regenerativo enquanto o restante treinou finalização e construção.

continua após a publicidade

O Corinthians vem de uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena. A equipe não vence há duas rodadas no Brasileirão e ocupa a 13 colocação. João Pedro, que foi titular no último jogo, falou sobre a expectativa para o duelo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Mais um jogo fora de casa. Sabemos que o Internacional tem uma equipe muito qualificada, mas independentemente disso vamos lá (Porto Alegre-RS) em busca dos três pontos, que são muito importantes para nós na tabela. Garra e raça nunca faltam, mas precisamos ter entendimento do jogo. É importante ter isso nos jogos fora de casa. Se Deus quiser, vamos ter discernimento e sairemos com a vitória - disse o defensor

continua após a publicidade

VEJA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê; Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho; Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro; Meias: André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele e Ryan; Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.



