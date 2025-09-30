Consciente da dificuldade para atrair público diante do momento ruim da equipe, o Internacional preparou uma série de promoções para a partida desta quarta-feira (1º), contra o Corinthians, no Beira-Rio. A partida, às 19h30min (de Brasília) de quarta-feira (1º), será a estreia de Ramón e Emiliano Díaz no comando da equipe colorada no estádio Beira-Rio. É possível comprar de ingressos aqui.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Confira as promoções

Sócios e sócias de todas as categorias não pagarão ingresso, como já havia sido divulgado. Além disso, na segunda-feira (29), o clube divulgou nova campanha. Os portadores da Carteira Vermelha podem levar um acompanhante gratuitamente. Nas modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo, o acompanhante paga R$ 50. As vendas ou reservas de ingressos já estão abertas para todas as categorias de associados e também para os torcedores comuns.

Preços dos ingressos

Além da gratuidade para todos os associados, os não sócios terão preços mais acessíveis, a partir de R$ 70. Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.

continua após a publicidade

Ingressos para Internacional x Corinthians (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Prévia do jogo

O jogo contra o Corinthians será a segunda partida de Ramón e Emiliano Díaz no comando do Alvirrubro. Antes, neste sábado, o Inter enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha está na 14ª posição, com 27 pontos. Antes de pegar o Colorado, o Corinthians tem outro clássico nacional. No domingo (28), às 20h30min, vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. O Timão está em 10º, com 29 pontos.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

continua após a publicidade

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.