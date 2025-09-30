Internacional terá reforço de atacante que volta de lesão

O técnico do Internacional, Ramón Díaz, terá, a partir desta quarta-feira (1º), quando enfrenta o Corinthians, no Beira-Rio, o reforço de um novo atacante. Após mais de nove meses fora dos gramados por conta de uma lesão grave no joelho direito, o centroavante Lucca Drummond terminou a fase de transição e vem treinando normalmente com o grupo. Com isso, está disponível para os jogos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O garoto de 21 anos está afastado dos treinos desde dezembro de 2024, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em uma das últimas atividades da temporada passada.

Atacante tem contrato até dezembro

No Colorado desde março de 2024, quando foi contratado para o time sub-20, o atleta foi promovido ao time principal em junho, a pedido do técnico Eduardo Coudet. Quando se lesionou, havia atuado cinco vezes pelo profissional e estava a poucos dias do término do seu contrato. Tinha, inclusive, um acerto encaminhado com o CSKA, da Rússia.

continua após a publicidade

Por conta da lesão, porém, a transferência foi cancelada e o jogador teve o seu vínculo renovado com o Alvirrubro até dezembro de 2025 para a sequência do tratamento nas dependências do clube. Agora, o centroavante fica à disposição de Don Díaz.

Bruno Gomes também vem treinando

Ao mesmo tempo, Bruno Gomes, que sofreu lesão semelhante em janeiro, também vem treinando com o grupo. Conforme apurou o Lance!, contudo, o lateral-direito ainda está no processo de retreinamento físico.

continua após a publicidade

A previsão é de que o camisa 15 fique à disposição no início de outubro. Há a possibilidade de que, na ausência de outros volantes de qualidade, Bruno seja testado na sua posição de origem, como havia sido aventado nos últimos dias da era Roger Machado no comando do Inter. o lateral-direito.