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Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam pelo Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
21:54
Fluminense x Atlético-MG - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Atlético-MG - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
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Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

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Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Brasileirão
8ª Rodada
Data e Hora
sábado, 21 de março de 2026, às 18h30
Local
Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

Como chegam os times?

O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.

Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.

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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Brasileirão - 8ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Ignácio e Renê (Arana); Hércules, Lucho Acosta e Martinelli; Canobbio, Savarino e John Kennedy. (Técnico: Luis Zubeldía)

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ATLÉTICO-MG: Everson, Preciado, Iván Román (Alonso) Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra. (Técnico: Eduardo Domínguez)

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Fluminense x Atlético-MG - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Fluminense x Atlético-MG - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

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