Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela oitava rodada da competição nacional

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
21:39
Athletico-PR e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAthletico-PR e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (apenas no Paraná) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
ATH
Coritiba-escudo-onde-assistir
CTB
Brasileirão
8ª rodada
Data e Hora
domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simons Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

O Athletico-PR tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe comandada por Odair Hellmann ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na última rodada. Mesmo com o bom momento recente, o time busca quebrar um incômodo jejum, já que não vence o rival alviverde desde outubro de 2023.

O Coritiba, por sua vez, aparece à frente na classificação, em 6º lugar, com 13 pontos. Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa bateu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa e busca manter a excelente fase no campeonato para colar nos líderes. Além disso, a equipe quer repetir o feito do primeiro Athletiba da temporada, quando venceu por 1 a 0 no Campeonato Paranaense.

Tudo sobre o jogo entre Athletico-PR x Coritiba (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Athletico-PR 🆚 Coritiba
8ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (22), às 16h (de Brasília).
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP).
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simons Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Gastón Benavídez, Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Juan Portilla, Luiz Gustavo e Dudu (Zapelli); Steven Mendoza, Julimar (Chiqueti) e Kevin Viveros.

🟢⚪ Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; J.P. Chermont, Tiago Cóser (Maicon), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Willian Oliveira (Walisson), Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Joaquín Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha.

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

