Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela oitava rodada da competição nacional
Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (apenas no Paraná) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere
O Athletico-PR tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe comandada por Odair Hellmann ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na última rodada. Mesmo com o bom momento recente, o time busca quebrar um incômodo jejum, já que não vence o rival alviverde desde outubro de 2023.
O Coritiba, por sua vez, aparece à frente na classificação, em 6º lugar, com 13 pontos. Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa bateu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa e busca manter a excelente fase no campeonato para colar nos líderes. Além disso, a equipe quer repetir o feito do primeiro Athletiba da temporada, quando venceu por 1 a 0 no Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
📆 Data e horário: domingo (22), às 16h (de Brasília).
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP).
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simons Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Gastón Benavídez, Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Juan Portilla, Luiz Gustavo e Dudu (Zapelli); Steven Mendoza, Julimar (Chiqueti) e Kevin Viveros.
🟢⚪ Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; J.P. Chermont, Tiago Cóser (Maicon), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Willian Oliveira (Walisson), Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Joaquín Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha.
