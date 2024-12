Saiba como o Corinthians pode garantir vaga na Libertadores contra o Bahia

O sonho da Fiel para o final desta temporada pode se tornar uma realidade nesta terça-feira (3). O Corinthians enfrenta o Bahia, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de vitória, o clube alvinegro pode garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

➡️Corinthians: Oposição enxerga fraqueza na liminar e espera reversão

Em oitavo lugar na tabela, na zona de classificação para a competição continental, o Timão enfrenta justamente o clube que está à sua frente, o Bahia. As duas equipes possuem 50 pontos e uma vitória pode fazer o Timão se tornar o sétimo colocado.

Com duas rodadas restantes no Brasileirão, as duas equipes disputam com o Cruzeiro, com 49 pontos, e Vitória, que corre por fora com 45 pontos, por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Caso o Corinthians vença e os adversários tropecem, o Timão está matematicamente classificado para a competição continental.

Nesta quarta-feira (3), o Vitória recebe o Grêmio, em Salvador, às 18h (de Brasília). Com seis pontos de diferença, o Timão apenas precisa vencer para não ter mais chances de ser alcançado pela equipe baiana, independente do resultado no Barradão.

O Cruzeiro encara o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). Caso a equipe mineira seja derrotada, o Corinthians garante uma vaga na próxima Libertadores. Para isso, o rival do Timão precisa vencer o jogo, um empate não serve para o clube alvinegro.

Yuri Alberto vive boa fase pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Boa fase do Corinthians

O clube alvinegro venceu as últimas sete partidas do Campeonato Brasileiro. No sábado (30), o Timão bateu o Criciúma por 4 a 2, de virada, e subiu para a oitava posição, dependendo só de si para ir à Libertadores.

No ataque, Yuri Alberto continua decisivo e, após fazer dois gols em Santa Catarina, se tornou um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 13 gols. O jogador está empatado na liderança com Alerrandro, do Vitória, com marcou o mesmo número de vezes.

O duelo contra o Bahia marca a despedida do Corinthians na Neo Química Arena. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo marcado para o próximo domingo (8).