Volante da base do Internacional na mira do futebol dos EUA
Orlando City monitora os passos de Luis Otávio desde o Celeiro de Ases
Titular em quatro das nove partidas desde a chegada de Ramón e Emiliano Díaz, o volante da base do Internacional Luis Otávio está na mira do futebol dos EUA. O camisa 39 é monitorado de perto pelo Orlando City, da MLS, que mandou olheiros para acompanhar o jogador de apenas 18 anos. Conforme apurou o Lance!, a partir de informação do repórter Kaliel Dorneles, uma proposta poderá ser apresentada à direção colorada em breve.
O atleta chegou ao Celeiro de Ases, em Alvorada, em 2022, para reforçar o sub-15 alvirrubro. Desde então, passou por todas as equipes das categorias de base, até subir para o profissional há cerca de um ano.
No profissional desde 2024
Luis Otávio foi chamado para o profissional no começo no segundo semestre de 2024. Lançado e lapidado por Roger Machado, desde sua chegada no clube, o garoto natural de Beberibe, Ceará, soma 25 partidas com a camisa colorada. Cria do Juazeiro, foi buscado pelo Inter em 2022.
Até a chegado dos Díaz jamais se firmou como titular. Com os argentinos, porém, tem recebido oportunidades, tendo iniciado quatro das nove partidas da comissão técnica que chegou em 25 de setembro.
Estado-unidenses de olho
Conforme apurou o Lance!, os estado-unidenses estariam acompanhando o desenvolvimento do garoto desde as categorias de base, e analisam uma possível investida.
Nos bastidores, a promessa é que o Orlando City termine a observação e elabore uma oferta. O valor a ser apresentado é de cerca de U$S 6 milhões pelo atleta, cerca de R$ 32,1 milhões na cotação atual. O clube tem 70% dos direitos econômicos. O vínculo tem duração até 2028.
