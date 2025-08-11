menu hamburguer
Ao vivo: Brasil enfrenta Tunísia pelo Mundial Sub-21 de vôlei feminino

Seleção vem de três vitórias seguidas

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
08:24
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta a Tunísia nesta segunda-feira (11), às 9h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelo Mundial Sub-21 de Vôlei feminino. A Seleção está invicta na competição e vai em busca de uma vaga nas oitavas; assista ao vivo pelo YouTube da Volleyball World.

O Brasil venceu a Bulgária, Chile e Tailândia, todos por 3 sets a 0, e na terça-feira (12), enfrenta o Japão, às 9h, pelo último jogo da fase de grupos.

Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino, na competição de 2023. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0, dominando a partida.

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Como foi o jogo?

1° set

O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 12, sem dar chances às adversárias no ataque. Com bolas rápidas e bons bloqueios, a Seleção abriu vantagem logo no início, que se manteve até o fim. As opostas Helena e Rebeca foram os destaques, com seis pontos cada.

2° set

No segundo set, as brasileiras tiveram ainda mais facilidade para pontuar, o que permitiu ao técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes poupar algumas jogadoras, como foi o caso de Helena. As atletas Larissa e Aline entraram em quadra e conseguiram manter o ritmo, fechando a parcial em 25 a 12.

3° set

O terceiro set começou mais equilibrado, mas a Seleção logo emplacou nos ataques e abriu 12 pontos de vantagem.

Grupos do mundial

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

