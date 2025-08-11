Ao vivo: Brasil enfrenta Tunísia pelo Mundial Sub-21 de vôlei feminino

O Brasil enfrenta a Tunísia nesta segunda-feira (11), às 9h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelo Mundial Sub-21 de Vôlei feminino. A Seleção está invicta na competição e vai em busca de uma vaga nas oitavas; assista ao vivo pelo YouTube da Volleyball World.

O Brasil venceu a Bulgária, Chile e Tailândia, todos por 3 sets a 0, e na terça-feira (12), enfrenta o Japão, às 9h, pelo último jogo da fase de grupos.

Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino, na competição de 2023. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0, dominando a partida.

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo?

1° set

O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 12, sem dar chances às adversárias no ataque. Com bolas rápidas e bons bloqueios, a Seleção abriu vantagem logo no início, que se manteve até o fim. As opostas Helena e Rebeca foram os destaques, com seis pontos cada.

2° set

No segundo set, as brasileiras tiveram ainda mais facilidade para pontuar, o que permitiu ao técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes poupar algumas jogadoras, como foi o caso de Helena. As atletas Larissa e Aline entraram em quadra e conseguiram manter o ritmo, fechando a parcial em 25 a 12.

3° set

O terceiro set começou mais equilibrado, mas a Seleção logo emplacou nos ataques e abriu 12 pontos de vantagem.

Grupos do mundial

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.