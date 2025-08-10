Criciúma x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Criciúma e Athletico se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em jogo da 21ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Tigre está na oitava colocação, com 29 pontos, cinco abaixo da Chapecoense, que abre o G-4, enquanto o Furacão está na 11ª posição, com 26 pontos, cinco acima do América-MG, primeiro time dentro da ZR, e oito atrás do G-4.

Criciúma x Athletico CRI CAP 21ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Segunda-feira, 11 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Criciúma (SC) Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var José Cláudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Criciúma vem de derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, e encerrou uma invencibilidade de cinco partidas, com quatro vitórias consecutivas e um empate. O Tigre, assim, voltou a se distanciar do grupo do acesso.

O treinador Eduardo Baptista tem três retornos para o confronto direto: o zagueiro Benevenuto, o meia Gui Lobo e o atacante Diogo Gonçalves, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o volante Leo Naldi está suspenso por ter sido expulso diante do Fantasma, e o zagueiro Yan Souto de fora pelo terceiro cartão amarelo.

O Athletico não vence na Série B há cinco jogos, com três empates seguidos e duas derrotas. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora de casa, em 5 de julho, pela 15ª rodada. Por outro lado, na quarta-feira (6), o Furacão bateu o São Paulo no tempo normal e nos pênaltis, na Arena da Baixada, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Para o jogo, Odair Hellmann estuda se mantém a formação inédita diante do Tricolor paulista. Na ocasião, o comandante surpreendeu ao utilizar os laterais Benavídez e Esquivel como zagueiros, ao lado de Léo Pelé. Assim, Belezi e Habraão saíram da zaga. No meio, o meia Dudu ganhou a posição do volante Felipinho. Já no banco, a novidade fica pelo retorno do atacante Luiz Fernando, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda - ele não entra em campo desde 12 de julho.

Confira as informações do jogo entre Criciúma e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X ATHLETICO

21ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira (11), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

Alisson; Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Jhonata Robert, Jean Carlos e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes, Dudu, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Mendoza e Kevin Viveros.