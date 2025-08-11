menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil e Japão no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário

A Seleção já está classificada

imagem cameraSeleção Brasileira durante jogo do Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
12:15
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasil faz a sua última partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Japão nesta terça-feira (12). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 9h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World.

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

Brasil x Japão

BRA
JAP
Grupo D
Mundial de vôlei Sub-21
Data e Hora
Terça-feira, 12 de agosto, às 9h de Brasília
Local
Surabaia, na Indonésia
Árbitro
Onde assistir
YouTube Volleyball World

Grupos do mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Seleção Brasileira durante jogo do Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)<br>

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

circulo com pontos dentroTudo sobre

