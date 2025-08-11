Brasil e Japão no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário

O Brasil faz a sua última partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Japão nesta terça-feira (12). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 9h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World.

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

Brasil x Japão BRA JAP Grupo D Mundial de vôlei Sub-21 Data e Hora Terça-feira, 12 de agosto, às 9h de Brasília Local Surabaia, na Indonésia Árbitro Onde assistir YouTube Volleyball World

Grupos do mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Seleção Brasileira durante jogo do Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)<br>

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.