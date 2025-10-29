Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo
Inter de Milão e Fiorentina terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista o Campeonato Italiano no Disney+
Ficha do jogo
Inter de Milão 🔵⚫
A Inter de Milão chega ao confronto depois da derrota para o Napoli no último fim de semana, mas segue no pelotão de frente da Serie A e busca virar a chave contra a Fiorentina. O time de Cristian Chivu segue com desfalques importantes como Marcus Thuram e Mkhitaryan, mas aposta em Lautaro Martínez para liderar o sistema ofensivo. A grande dúvida é quem será seu companheiro de ataque: Esposito ou Bonny.
Fiorentina 🟣
Em Florença, o clima não é dos melhores. Ocupando apenas a 18ª posição no Campeonato Italiano, a Fiorentina ainda não venceu na competição e rumores sugerem problemas do vestiário com o treinador Stefano Pioli, que estaria na corda bamba. O duelo com a Inter de Milão pode ser decisivo e, diante disso, Pioli deve repetir o time que empatou com o Bologna na última rodada, com o brasileiro Dodô na ala-direita.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão x Fiorentina pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Fiorentina
9ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)
🚩 Assistentes: Alessandro Costanzo (ITA), Matteo Passeri (ITA) e Francesco Fourneau (ITA) - quarto árbitro
📺 VAR: Davide Ghersini (ITA) e Daniele Chiffi (ITA) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer, Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny (Esposito) e Lautaro Martínez.
❌ Desfalques: Marcus Thuram, Mkhitaryan e Darmian.
Fiorentina (Técnico: Stefano Pioli)
De Gea, Pongracic, Mari e Ranieri; Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmunsson.
❌ Desfalques: Tariq Lamptey.
