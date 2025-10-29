Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Fiorentina ocupa a 18ª posição e ainda não venceu no campeonato, com rumores de insatisfação no elenco.

Inter busca recuperação após derrota para o Napoli e tem desfalques importantes.

Inter de Milão e Fiorentina terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista o Campeonato Italiano no Disney+

Ficha do jogo INT FIO 9ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília) Local Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA) Árbitro Simone Sozza (ITA) Assistentes Alessandro Costanzo (ITA), Matteo Passeri (ITA) e Francesco Fourneau (ITA) - quarto árbitro Var Davide Ghersini (ITA) e Daniele Chiffi (ITA) - assistente Onde assistir

Inter de Milão 🔵⚫

A Inter de Milão chega ao confronto depois da derrota para o Napoli no último fim de semana, mas segue no pelotão de frente da Serie A e busca virar a chave contra a Fiorentina. O time de Cristian Chivu segue com desfalques importantes como Marcus Thuram e Mkhitaryan, mas aposta em Lautaro Martínez para liderar o sistema ofensivo. A grande dúvida é quem será seu companheiro de ataque: Esposito ou Bonny.

Lautaro Martínez é a grande arma da Inter para enfrentar a Fiorentina (Foto: RELLANDINI / AFP)

Fiorentina 🟣

Em Florença, o clima não é dos melhores. Ocupando apenas a 18ª posição no Campeonato Italiano, a Fiorentina ainda não venceu na competição e rumores sugerem problemas do vestiário com o treinador Stefano Pioli, que estaria na corda bamba. O duelo com a Inter de Milão pode ser decisivo e, diante disso, Pioli deve repetir o time que empatou com o Bologna na última rodada, com o brasileiro Dodô na ala-direita.

Moise Kean é a grande esperança ofensiva da Fiorentina (Foto: Divulgação / Fiorentina)

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão x Fiorentina pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 🆚 Fiorentina

9ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)

🚩 Assistentes: Alessandro Costanzo (ITA), Matteo Passeri (ITA) e Francesco Fourneau (ITA) - quarto árbitro

📺 VAR: Davide Ghersini (ITA) e Daniele Chiffi (ITA) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer, Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny (Esposito) e Lautaro Martínez.

❌ Desfalques: Marcus Thuram, Mkhitaryan e Darmian.

Fiorentina (Técnico: Stefano Pioli)

De Gea, Pongracic, Mari e Ranieri; Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmunsson.

❌ Desfalques: Tariq Lamptey.

