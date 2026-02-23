Endrick joga mal em derrota, e técnico do Lyon conversa com brasileiro

O técnico Paulo Fonseca afirmou que irá conversar com Endrick após a derrota do Lyon por 3 a 1 para o Strasbourg, no último domingo (22), pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O treinador, no entanto, evitou responsabilizar individualmente o atacante brasileiro pelo resultado negativo, que encerrou uma sequência de 13 vitórias consecutivas da equipe na temporada.

Em entrevista ao canal Ligue 1+, Fonseca foi questionado sobre a atuação de Endrick, que teve desempenho discreto, assim como o restante do time. Na sequência, o português destacou o mérito do adversário e minimizou o impacto do revés.

— Não quero individualizar. Acho que, de modo geral, os jogadores não fizeram uma boa partida. Vou conversar com o Endrick sobre o que precisa de melhorar, o que precisa de fazer para encontrar soluções nessas situações. Mas é assim que costumo fazer em todas as partidas. Os jogadores atuaram em um nível semelhante, um nível diferente do que vínhamos a mostrar até agora — afirmou Paulo Fonseca.

— Não devemos dramatizar. Parabéns ao Strasbourg, foram melhores do que nós, mereceram a vitória, principalmente na primeira parte. Jogaram com uma intensidade, agressividade e velocidade diferentes. Para mim, é fácil de explicar: fizeram uma partida melhor do que nós. Isto é futebol.

Strasbourg x Lyon

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

O Lyon foi superado por 3 a 1 pelo Strasbourg, neste domingo (22), pela 23ª rodada de Ligue 1, no Stade de la Meinau em Estrasburgo (FRA). Com Endrick em campo, o time comandado por Paulo Fonseca não conseguiu emplacar a 14ª vitória seguida e não igualou o recorde do clube feito em 2006, no histórico time liderado por Juninho Pernambucano. Os gols da equipe da casa foram marcados por Martial Godo, Diego Moreira e Joaquin Panichelli, enquanto Corentin Tolisso diminuiu para os visitantes.

Com a derrota, o Lyon permanece na terceira colocação, com 45 pontos, e perde a oportunidade de reduzir a diferença para o líder PSG, que retomou a ponta da tabela na rodada. O Strasbourg, por sua vez, chega aos 34 pontos e sobe para a sétima posição.

