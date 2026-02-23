Manchester United visita Everton no melhor momento da temporada
Equipe soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos
Everton e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), pela 27ª rodada da Premier League 2025/26. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, os Diabos Vermelhos vivem o melhor momento na atual temporada, justamente desde a chegada de Michael Carrick, contratado para substituir Ruben Amorim até o fim da temporada.
Em caso de vitória, o United irá para a quarta colocação e abrirá três pontos de vantagem sobre a dupla Chelsea e Liverpool, que estão na briga pelas últimas vagas à Champions League da próxima temporada. Além disso, encostará no terceiro colocado Aston Villa, que vem de tropeços nas últimas rodadas da Premier League.
Desempenho fora de casa
Para concretizar esse cenário, o Manchester United irá visitar o Everton, fora de casa. Na atual temporada, os Diabos Vermelhos possuem uma campanha mediana como visitante, sendo o nono melhor da Premier League. Neste retrospecto, a equipe soma 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e três derrotas, com 22 gols marcados e 22 gols sofridos.
Sob o comando de Carrick, o United teve uma vitória e um empate fora de casa. Um dos resultados mais expressivos do treinador nesse recorte como visitante foi contra o Arsenal, por 3 a 2, sendo essa a única derrota dos Gunners no Emirates Stadium.
Outro retrospecto que empolga a torcida do Manchester United são os últimos resultados do Everton dentro do recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium. A última vitória dos Toffees na nova casa foi no dia 6 de dezembro, um 3 a 0 sobre o Nottingham Forest. Desde então, soma três derrotas e quatro empates.
Retrospecto contra o oponente
Nesta temporada, o Everton venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford, em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. Porém, nos outros oito jogos, os Diabos Vermelhos somam sete vitórias e apenas um empate, com essas vitórias vindo de forma consecutiva (de 2022 à 2024).
Na história, o Manchester United também leva vantagem, com 98 vitórias, 49 empates e 71 derrotas. A maior goleada do confronto pertence ao Everton, por 6 a 0, em 1892.
