Imprensa espanhola elogia Vini Jr e critica Mbappé no Real Madrid
Jornal "Marca" destacou o momento do brasileiro, que foi o autor do único gol contra o Osasuna
O atacante Vini Jr foi apontado como o protagonista do Real Madrid pela imprensa espanhola, mesmo após a derrota por 2 a 1 para o Osasuna, no último sábado (21), por La Liga. O jornal "Marca" destacou o momento do brasileiro, que foi o autor do único gol da equipe merengue e principal nome do setor ofensivo.
Segundo a publicação, o camisa 7 voltou a demonstrar confiança e capacidade de decisão em campo, retomando o protagonismo na temporada.
— Algo mudou em Vinicius. E isso se nota. Nas arquibancadas, em campo e, sobretudo, no rosto do brasileiro. Ele está sorrindo novamente, mais uma vez capaz de decidir partidas. O brasileiro explodiu em 2026, e o Real Madrid gira novamente em torno de seu talento transbordante — escreveu o diário.
Enquanto parte da imprensa espanhola tem direcionado críticas a atuações discretas de Kylian Mbappé — o diário "As" estampou a pergunta "Onde está Mbappé?" —, Vinícius passou a concentrar os elogios pelo desempenho recente. De acordo com o Marca, o atacante não apresentava sequência tão consistente desde a temporada 2022/23.
— Agora, o camisa 7 está sorrindo mais do que ninguém. Ele encontrou a fórmula vencedora. Desde a temporada 22/23, quando marcou em cinco partidas consecutivas, ele não demonstrava tanta consistência na frente do gol. São cinco gols nos últimos quatro jogos e, o mais importante, uma constante sensação de perigo. O ataque do Real Madrid gira em torno do que o brasileiro traz para o time — acrescentou o jornal.
Mudança de técnico ajudou Vini Jr no Real Madrid
Na atual temporada, Vinícius soma 12 gols e nove assistências em 36 partidas. Desde a chegada do técnico Álvaro Arbeloa, o brasileiro foi titular em todos os jogos em que esteve disponível e não foi substituído, algo incomum no período anterior, sob o comando de Xabi Alonso.
