Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ferroviária e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O confronto, válido pela 31ª da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Ferroviária viveu uma campanha complicada na Série B, acumulando 30 jogos com oito vitórias, 12 empates e 10 derrotas, somando 36 pontos. Com um saldo de gols negativo de -5 e mostrando dificuldades em manter a consistência, a equipe chega à reta final da competição lutando para se distanciar da zona de rebaixamento e buscar estabilidade na tabela.

Ficha do jogo FER CHA 31ª Rodada Série B Data e Hora Quinta-feira (09), às 19h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) Var Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir

Já a Chapecoense mantém uma campanha sólida na Série B, ocupando a quinta posição com 47 pontos conquistados em trinta partidas. Com 14 vitórias, cinco empates, 11 derrotas e um saldo de gols positivo de 12, o clube catarinense segue firme na luta por uma vaga no G-4.

continua após a publicidade

— Primeiramente, temos que fazer o nosso papel. Ainda faltam várias rodadas e há confrontos diretos pela frente. Vai ser um jogo muito difícil. Mesmo estando um pouco abaixo na tabela, a Ferroviária tem muita qualidade técnica. Tivemos bastante dificuldade contra eles aqui em casa. É manter o foco, fazer o nosso papel e continuar com os pés no chão — disse o zagueiro Victor Caetano.

Fonte Luminosa (Foto: João Moura/LANCE!Press)

Histórico do confronto

No histórico de confrontos entre Chapecoense e Ferroviária, as equipes se enfrentaram apenas uma vez, no primeiro turno da temporada. Jogando na Arena Condá, a Chapecoense venceu por 2 a 1, com dois gols do atacante Marcinho, garantindo a vitória no duelo histórico entre as equipes.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Ferroviária x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X CHAPECOENSE

SÉRIE B - 31ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira (09), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

🚩 Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT)

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário; Tárik, Netinho e Thiago Lopes; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. (Técnico: Claudinei Oliveira)

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Rafael Carvalheira, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Everton; Pedro Martins, David Antunes e Jorge Jiménez; Marcinho, Giovanni Augusto e Neto Pessoa. (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)