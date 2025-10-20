Atlético-MG aposta todas as fichas na Sul-Americana

Longe do objetivo no Campeonato Brasileiro, e já eliminado da Copa do Brasil, o Atlético busca o título da Copa Sul-Americana para salvar a temporada. O Galo viaja a Quito, no Equador para iniciar as semifinais contra o Independiente del Valle. A partida de ida é nesta terça-feira (21) às 21h30, no estádio Banco Guayaquil.

Longe do objetivo no Campeonato Brasileiro, e já eliminado da Copa do Brasil, o Atlético busca o título da Copa Sul-Americana para salvar a temporada. O Galo viaja a Quito, no Equador, para iniciar as semifinais contra o Independiente del Valle. A partida de ida é nesta terça-feira (21) às 21h30, no estádio Banco Guayaquil.

No início de 2025, a diretoria alvinegra traçou como meta no Brasileirão terminar no G-6 e classificar para a Libertadores. Porém, com os resultados abaixo do esperado, esse objetivo está cada vez mais distante, tornando-se um sonho quase inalcançável.

O Galo tem a pior campanha do returno, foram apenas seis pontos conquistados em 30 possíveis. Além disso, o time tem o terceiro pior ataque da competição, com 26 gols marcados, média de menos de um gol por partida. Ocupa a 15° colocação com 33 pontos, apenas cinco a frente do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento.

Além disso, a Copa do Brasil, que poderia ser outro caminho para acessar a Libertadores, o time já foi eliminado. Caiu nas quartas de final para o rival Cruzeiro, perdendo as duas partidas por 2 a 0 e com troca de treinador entre os jogos, saiu Cuca e entrou Sampaoli, que ainda não viu seu trabalho engrenar.

Foco na Sul-Americana

Além do título da competição, o Atlético quer conquistar a Sul-Americana para se classificar direto para a Libertadores 2026. O planejamento do time, contratações, metas financeiras, passa todo por uma ida ou não a competição mais importante do continente. Vencer o torneio também significa a entrada de US$ 6 milhões, aproximadamente R$ 33 milhões.

O time chega a semifinal após classificar em segundo na fase de grupos e ir para os playoffs, eliminando o Atlético Bucaramanga da Colômbia em uma dramática decisão por pênaltis. Ainda eliminou o Godoy Cruz (ARG) nas oitavas, e o Bolívar (BOL) nas quartas, com o gol da classificação saindo apenas nos acréscimos do jogo de volta.

O jogo de ida contra o Independiente del Valle é nesta terça (21) no Equador e a volta na próxima semana, terça (28) na Arena MRV. Quem passar joga a final contra Lanús (ARG) ou Universidad de Chile (CHI) em jogo, único disputado em campo neutro em Assunção no Paraguai.