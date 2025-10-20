Veja como Sampaoli pode escalar o Atlético-MG contra o Del Valle

Desde sua chegada, Sampaoli ainda busca encontrar o time ideal para o Atlético Mineiro. Nesta terça feira tenta novamente, diante do Independiente del Valle às 21h30, no estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Para a partida, o técnico alvinegro tem seis desfalques, cinco por lesão e um por suspensão. Lyanco, Cuello, Patrick, Caio Maia, e Júnior Santos estão no departamento médico machucados, enquanto Fausto Vera cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.

A dúvida fica por conta de Alexsander, que viajou com a equipe mas ainda não é confirmado se estará a disposição. O meio campista está em processo final de recuperação de lesão nos ligamentos do joelho direito, que o tirou de combate por um mês.

Lance em que Alexsander se machuca contra o Bolívar (Foto: Pedro Souza/Atlético)

As opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert; Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana e Caio; Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Meio-campistas: Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Gabriel Menino, Reinier e Mateus Iseppe; Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel e Cadu.

Desta maneira, Sampaoli deve ir a campo com a provável escalação: Éverson; Saravia, Junior Alonso e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Dudu.

Atlético na Sul-Americana

O Atlético estava no grupo H da competição, ao lado de Cienciano (PER), Caracas (VEN), e Deportes Iquique (CHI). O time teve uma fase de grupos abaixo do esperado ficando apenas em segundo e classificando para os playoffs da competição, onde eliminou o Atlético Bucaramanga e avançou as oitavas.

Nesta fase eliminou o Godoy Cruz da Argentina vencendo os dois jogos, em casa e fora. Já nas quartas, passou pelo Bolívar (BOL), empatando fora na altitude, e buscando a classificação em casa em um jogo dramático, na qual o time buscou o gol apenas nos acréscimos com Bernard.