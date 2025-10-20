Atlético-MG busca quebrar tabu jogando no Equador
Galo nunca venceu jogando em terras equatorianas.
O Atlético chegou neste domingo à Quito, buscando quebrar um tabu jogando em terras equatorianas. O Galo enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira (21) às 21h30 no estádio Banco Guayaquil, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.
Jogando no Equador o Galo amarga o tabu de nunca ter vencido uma partida. Até aqui, foram quatro jogos oficiais disputados, com duas derrotas e dois empates. Contra o del Valle, adversário da vez, em dois embates o time mineiro perdeu uma e empatou outra.
História do Atlético no Equador
A primeira partida em terras equatorianas foi lá em 1998 pelo jogo de ida das semifinais da extinta Copa Conmebol, contra o El Nacional. O galo foi derrotado por 1 a 0, mas conseguiu reverter a desvantagem no Mineirão, chegando a final e sagrando-se campeão do torneio.
Após isso, o Galo ficou 18 anos sem ir ao Equador, só foi voltar em 2016 contra o próprio Del Valle. Naquela ocasião perdeu por 3 a 2, em jogo da fase de grupos da libertadores.
Também contra o Independiente del Valle, e também pela fase de grupos da Libertadores, o Galo retornou ao Equador em 2022. Dessa vez o alvinegro conseguiu arrancar um empate por 1 x 1, com gol de Hulk.
No último e mais recente confronto, o Atlético empatou em 1 x 1 contra o Emelec pela ida das oitavas de final da Libertadores 2022. Na volta, também com gol de Hulk, o Galo venceu por 1 x 0 e avançou na competição.
- El Nacional-EQU 1 x 0 Atlético - Semifinais Copa Conmebol 1992
- Independiente del Valle-EQU 3 x 2 Atlético - Fase de grupos Libertadores 2016
- Independiente del Valle-EQU 1 x 1 Atlético - Fase de Grupos Libertadores 2022
- Emelec-EQU 1 x 1 Atlético - Oitavas Libertadores 2022
