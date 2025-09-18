Illawarra Hawks x Flamengo: onde assistir à Copa Intercontinental de basquete
A equipe carioca vai em busca da primeira vitória na competição
O Flamengo entra em quadra pela segunda vez na Copa Intercontinental FIBA na manhã desta sexta-feira (19), às 6h (de Brasília), contra o Illawarra Hawks, time da Austrália. O confronto terá transmissão ao vivo do Flamengo TV, no YouTube.
A equipe brasileira estreiou contra o NBA G-League United na última quarta e acabou sendo derrotada por 93 a 91. O Rubro-Negro tentou a reação no último quarto, mas não foi suficiente para virar sobre a equipe americana.
O que é a Copa Intercontinental FIBA
A vaga do Flamengo para a competição veio com a conquista do título da Basketball Champions League das Américas (BCLA), em abril deste ano. A Copa Intercontinental é um torneio de tiro curto, com apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo.
— O problema foi ter que buscar uma recuperação, a gente demorou um pouco a responder, a gente ficou esperando abrir uma diferença pra mudar de atitude, de energia, e isso fez falta. Mas não deixa de ser um grande jogo, decidido nos detalhes. A gente sabia que ia ser um jogo duro, agora é focar no restante do campeonato, a gente ainda tem chances de buscar o título e vamos fazer a nossa parte - avaliou o armador Alexey, após a partida, à Flamengo TV.
Flamengo foi campeão Mundial em 2014 e 2022
As lembranças de 2014, com a glória no Maracanãzinho contra o Maccabi Tel Aviv, e da conquista no Cairo em 2022, superando o San Pablo Burgos, servem de combustível. Agora, o objetivo do Flamengo é conquistar o terceiro título da Copa Intercontinental e se consolidar de vez no Olimpo do basquete mundial.
