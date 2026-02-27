Final do Campeonato Maranhense reúne dois treinadores experientes
Decisão acontecerá no domingo (1º), com transmissão do Lance!
O segundo jogo da final do Campeonato Maranhense de 2026 acontecerá neste domingo (1º), com transmissão ao vivo do Lance!. O duelo entre IAPE e Maranhão reunirá dois treinadores experientes.
O treinador do IAPE, que busca um título inédito, é Wallace Lemos. O profissional assumiu a equipe nesta temporada, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez jogos.
Wallace passou por equipes como Atlético-MG, Mirassol e São Caetano na sua carreira de jogador. Na trajetória como técnico, alguns dos seus trabalhos incluem River-PI, Moto Club-MA, Guarany de Sobral-CE e Fluminense-PI. São mais de 20 anos na função.
Quem treina o Maranhão é Marcinho Guerreiro, contratado em abril de 2025. São 17 vitórias, 11 empates e nove derrotas nos 37 jogos desta passagem - a segunda no Demolidor de Cartazes. O clube chegou na semifinal da última Série D e garantiu o desejado acesso.
Marcinho jogou por equipes como Moto Club-MA, Fortaleza e Icasa-CE. No cargo de técnico, os trabalhos incluem passagens por Sampaio Corrêa-MA, Treze-PB e River-PI. São mais de dez anos atuando na função.
Lance! transmitirá a partida
O Lance! transmitirá o duelo deste domingo (1º) ao vivo e com imagens no YouTube. A partida entre IAPE e Maranhão, pela final do Campeonato Maranhense, terá início às 16h (de Brasília). O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.
O IAPE estará em busca do seu primeiro título na elite do futebol maranhense. Essa já é uma decisão inédita para a equipe.
O Maranhão, por outro lado, tem 18 taças e é o atual campeão do certame. O Demolidor de Cartazes soma ainda 17 vices.
