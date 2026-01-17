Após vencer as duas partidas que disputou neste sábado (17), Hugo Calderano conquistou sua vaga na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Catar. Para avançar à decisão, o brasileiro terá que passar pelo chinês Wen Ruibo, número 53 do mundo. O duelo está programado para as 7h (de Brasília) deste domingo (18) e terá transmissão do Sportv e da Cazé TV. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano supera susto contra francês e avança à semifinal do WTT Star Contender Doha

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esta será a segunda vez que Calderano e Ruibo medirão forças. Na primeiro e único encontro, o brasileiro saiu vencedor por 3 sets a 1, no Europe Smash 2025, na Suécia.

Para chegar à semifinal, o número 3 do mundo, nas quartas, superou o francês Simon Gauzy, 18º do ranking mundial. A vitória foi de virada, e a partida terminou em 3 sets a 1 para Calderano. As parciais foram 3/11, 11/6, 11/4 e 11/8.

continua após a publicidade

Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

Como foi a partida de Hugo Calderano nas quartas de final?

O duelo começou com tensão para a torcida brasileira. Simon Gauzy entrou em ritmo acelerado e dominou completamente a primeira parcial, fechando em 11 a 3. A resposta de Calderano, porém, não tardou. Mais agressivo, o brasileiro controlou o segundo set (11 a 6) e atropelou no terceiro (11 a 4), virando o placar geral para 2 a 1 com autoridade.

➡️ Veja os lances da classificação de Hugo Calderano à semifinal em Doha

O quarto set reservou o momento mais dramático da partida. Hugo parecia caminhar para uma vitória tranquila ao abrir 9 a 4, mas viu o francês engatar uma sequência impressionante e buscar o 9 a 8. Pressionado, Calderano manteve a frieza, retomou a concentração nos pontos decisivos e fechou em 11 a 8, selando a classificação.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial