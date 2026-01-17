Em uma atuação segura na manhã deste sábado (17), Hugo Calderano confirmou o favoritismo contra o croata Tomislav Pucar pelas oitavas de final do WTT Star Contender de Doha, no Catar. O mesa-tenista brasileiro impôs seu jogo do início ao fim e fechou a partida em rápidos 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/8 e 11/3), garantindo vaga na próxima fase.

Com a vaga garantida, Hugo volta à mesa ainda hoje, por volta de 12h30 (de Brasília), para enfrentar o francês Simon Gauzy (18º do ranking mundial) pelas quartas de final.

Como foi o jogo

Diferente da estreia, onde precisou virar o placar, Calderano entrou ligado desde o primeiro saque. O primeiro set começou estudado, com equilíbrio nos pontos iniciais, mas a paridade durou pouco. O brasileiro rapidamente calibrou a mão, imprimiu um ritmo agressivo que o croata não conseguiu acompanhar e fechou a parcial com tranquilidade em 11 a 5.

O segundo set foi o momento de maior equilíbrio na partida. Hugo começou bem, abrindo 4 a 1, mas viu Pucar reagir e buscar o empate em 4 a 4. O duelo seguiu disputado ponto a ponto até o 9 a 8. Percebendo o momento decisivo, o croata pediu tempo técnico para tentar esfriar o brasileiro. A estratégia não funcionou: na volta à mesa, Calderano foi letal, marcou dois pontos seguidos e fechou em 11 a 8, abrindo 2 a 0 no placar geral.

Com a vantagem confortável, o brasileiro voltou avassalador para o terceiro set. Sem dar margem para qualquer reação, ele dominou completamente. O placar elástico de 11 a 3 refletiu a superioridade técnica de Calderano, que selou a vitória sem perder sets.

Próxima partida de Hugo Calderano no Star Contender de Doha

Hugo Calderano volta a competir ainda neste sábado (17). O brasileiro disputa as quartas de final às 12h30 (de Brasília). O adversário que tentará impedir o avanço de Hugo às semifinais será Simon Gauzy, número 18 do ranking mundial.

Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

