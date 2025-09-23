Huddersfield x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Confira as informações sobre o duelo
Huddersfield e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), no Accu Stadium, em Huddersfield (ING), pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.
O Huddersfield vive bom momento na League One. A equipe ocupa a 5ª colocação e briga pelo acesso à Championship. Para este jogo, porém, o técnico Lee Grant não poderá contar com o meia Herbie Kane, lesionado, mas terá o retorno do ponta Ruben Roosken para tentar surpreender o City.
Ficha do jogo
Já o Manchester City chega embalado, mesmo com o início irregular na Premier League. O time de Pep Guardiola empatou com o Arsenal no fim de semana, mas venceu recentemente o Napoli pela Champions League e o rival Manchester United no dérbi. A expectativa é de um time bastante modificado, com nomes importantes poupados.
Tudo sobre o jogo entre Huddersfield e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Huddersfield 🆚 Manchester City
3ª rodada – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Accu Stadium, em Huddersfield (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (ING)
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Steven Meredith (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Huddersfield (Técnico: Lee Grant)
Nicholls; Sorensen, Low, Feeney e Roosken; Ledson e Kasumu; Castledine, May e Alves; Taylor.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké e O'Reily; Nico González, Lewis e Mukasa; Bernardo Silva, Bobb e Savinho.
