menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Huddersfield x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Confira as informações sobre o duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
20:05
Huddersfield x Manchester City pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
imagem cameraHuddersfield x Manchester City pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Huddersfield e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), no Accu Stadium, em Huddersfield (ING), pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Huddersfield vive bom momento na League One. A equipe ocupa a 5ª colocação e briga pelo acesso à Championship. Para este jogo, porém, o técnico Lee Grant não poderá contar com o meia Herbie Kane, lesionado, mas terá o retorno do ponta Ruben Roosken para tentar surpreender o City.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

HUD
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
3ª rodada
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Accu Stadium, em Huddersfield (ING)
Árbitro
Michael Salisbury (ING)
Assistentes
Marc Perry (ING) e Steven Meredith (ING)
Onde assistir

Já o Manchester City chega embalado, mesmo com o início irregular na Premier League. O time de Pep Guardiola empatou com o Arsenal no fim de semana, mas venceu recentemente o Napoli pela Champions League e o rival Manchester United no dérbi. A expectativa é de um time bastante modificado, com nomes importantes poupados.

Tudo sobre o jogo entre Huddersfield e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Huddersfield 🆚 Manchester City
3ª rodada – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Accu Stadium, em Huddersfield (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (ING)
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Steven Meredith (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Huddersfield (Técnico: Lee Grant)
Nicholls; Sorensen, Low, Feeney e Roosken; Ledson e Kasumu; Castledine, May e Alves; Taylor.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké e O'Reily; Nico González, Lewis e Mukasa; Bernardo Silva, Bobb e Savinho.

Huddersfield x Manchester City pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
Huddersfield x Manchester City pela Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias