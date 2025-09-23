Polônia x Turquia pelas quartas do Mundial de Vôlei: veja horário e onde assistir

A Polônia, atual líder do ranking da FIVB, enfrenta a perigosa seleção da Turquia em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino. O duelo acontece às 9h (horário de Brasília), na Mall of Asia Arena, em Manila, nas Filipinas.

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Como chegam Polônia e Turquia para as quartas do Mundial de Vôlei

A Polônia, uma das grandes potências da modalidade, carrega o peso do favoritismo. Com um elenco estrelado que conta com nomes como o levantador Marcin Janusz e o ponteiro Wilfredo León, a equipe busca utilizar sua consistência e experiência para superar os adversários e seguir na briga pelo pódio, um objetivo constante para a nação apaixonada pelo esporte.

Polônia e Turquia se enfrentam em busca da semifinal do Mundial de Vôlei Masculino (Foto: Volleyball World)

Do outro lado, a Turquia se apresenta como uma força em ascensão no cenário mundial. Liderada pelo oposto Adis Lagumdzija, um dos atacantes mais temidos da atualidade, a equipe turca aposta na potência do seu serviço e na virada de bola para surpreender os favoritos e alcançar uma semifinal inédita em sua história.

O vencedor deste embate terá uma tarefa igualmente difícil pela frente: enfrentará na semifinal o ganhador do confronto entre a atual campeã Itália e a Bélgica, que jogam mais cedo, às 4h30.

Ficha de Jogo

Polônia x Turquia - Quartas de final do Mundial de Vôlei

Data e Horário: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 9h (horário de Brasília).

Local: Mall of Asia Arena, Manila (Filipinas).

Onde Assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e Volleyball World TV (serviço de streaming).