Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense
Times se enfrentam pela 5ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). O confronto, válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã. O Horizonte, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Ferroviário no último jogo.
Ficha do jogo
O classificado Fortaleza é o primeiro colocado no Grupo A, com sete pontos. O Horizonte, que busca confirmar a vaga, tem cinco pontos e está em segundo lugar na mesma chave.
➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!
Histórico do confronto
Horizonte e Fortaleza já se enfrentaram 35 vezes. São 15 vitórias para o Leão, 13 para o Galo e sete empates no retrospecto.
O Tricolor já está classificado para a segunda fase e tenta um triunfo simples para assegurar a liderança na chave. Serão três partidas na próxima etapa da competição, que acontecerá antes das semifinais.
Ítalo Soares, atacante do Horizonte, abordou a campanha do clube na competição e disse que o confronto será desafiador.
— O próximo jogo é fundamental para a nossa caminhada. Sabemos do tamanho do Fortaleza e entendemos que o páreo será duro. Mas estamos preparados. Com a ajuda do nosso torcedor, vamos em busca de um bom resultado - relatou.
➡️ Fortaleza anuncia contratações de zagueiro e meio-campista
Confira as informações do jogo entre Horizonte x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
HORIZONTE X FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Avelar Rodrigo (CE)
🚩 Assistentes: Marco Aurélio (CE) e Lidomar Nascimento (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
HORIZONTE: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Silva e Alex Cícero. Técnico: Juliano Maia.
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Lucas Crispim; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.
- Matéria
- Mais Notícias