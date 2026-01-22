Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). O confronto, válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã. O Horizonte, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Ferroviário no último jogo.

5ª rodada Campeonato Cearense

O classificado Fortaleza é o primeiro colocado no Grupo A, com sete pontos. O Horizonte, que busca confirmar a vaga, tem cinco pontos e está em segundo lugar na mesma chave.

Histórico do confronto

Horizonte e Fortaleza já se enfrentaram 35 vezes. São 15 vitórias para o Leão, 13 para o Galo e sete empates no retrospecto.

O Tricolor já está classificado para a segunda fase e tenta um triunfo simples para assegurar a liderança na chave. Serão três partidas na próxima etapa da competição, que acontecerá antes das semifinais.

Ítalo Soares, atacante do Horizonte, abordou a campanha do clube na competição e disse que o confronto será desafiador.

— O próximo jogo é fundamental para a nossa caminhada. Sabemos do tamanho do Fortaleza e entendemos que o páreo será duro. Mas estamos preparados. Com a ajuda do nosso torcedor, vamos em busca de um bom resultado - relatou.

Confira as informações do jogo entre Horizonte x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

HORIZONTE X FORTALEZA

CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Avelar Rodrigo (CE)

🚩 Assistentes: Marco Aurélio (CE) e Lidomar Nascimento (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HORIZONTE: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Silva e Alex Cícero. Técnico: Juliano Maia.

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Lucas Crispim; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.