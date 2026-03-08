A mulher por trás do Palmeiras: o legado de Leila Pereira no futebol brasileiro

Conteúdo Especial

No futebol brasileiro, onde por décadas as salas administrativas e cargos de poder foram ocupadas exclusivamente por homens, uma mulher mudou o rumo de um dos clubes mais gigantes do país. Na Sociedade Esportiva Palmeiras, o nome de Leila Pereira já está gravado na história — não apenas como a primeira presidente do clube, mas como uma dirigente que transformou sua gestão em sinônimo de conquistas, profissionalismo e legado.

Em novembro de 2021, Leila foi eleita presidente com impressionantes 88% dos votos. No dia 15 de dezembro daquele ano, tomou posse e se tornou a primeira mulher a presidir um dos clubes mais importantes do Brasil. Ao assumir o cargo, Leila fez promessas ambiciosas. Ela queria o mundo! Desde então, a gestão de Leila se tornou sinônimo de ambição, investimento e profissionalismo.

- Vim ao Palmeiras para torná-lo campeão do mundo. É meu sonho e não importa quanto tempo leve. Eu vou conseguir - disse na época, após ser eleita.

Empresária de sucesso e uma das mulheres mais ricas do país, Leila construiu sua trajetória no mundo dos negócios após se formar em Jornalismo e Direito. Incentivada pelo marido, o empresário José Roberto Lamacchia, assumiu em 2008 o comando da Crefisa e se tornou também presidente do Centro Universitário das Américas (FAM), além de liderar outras empresas do grupo. No futebol, trouxe consigo a mesma mentalidade empresarial que a levou ao topo: gestão profissional, investimento pesado e visão estratégica.

Leila Pereira segura cheque com premiação do Palmeiras na Libertadores (Foto: Connie France/AFP)

Antes mesmo de chegar à presidência, sua força política já era evidente. Em 2017, tornou-se a conselheira mais votada da história do Palmeiras, com 248 votos. Em 2021, repetiu o feito com um novo recorde: 387 votos. Meses depois, foi eleita a 40ª presidente do clube (primeira e única mulher), com 1.897 votos de 2.141 possíveis.

🏆💰As conquistas do Palmeiras na "Era Leila Pereira"

Em campo, os resultados vieram em avalanche. Sob sua gestão, o Palmeiras conquistou:

2021:

CONMEBOL Recopa; Campeonato Paulista

2022:

Campeonato Paulista; Campeonato Brasileiro Série A

2023:

Campeonato Brasileiro Série A; Supercopa do Brasil

2024:

Campeonato Paulista (tricampeonato, algo que não acontecia havia 90 anos).

Durante sua gestão, o futebol feminino do Palmeiras viveu uma revolução. As Palestrinas conquistaram a CONMEBOL Libertadores Feminina 2022, além dos Paulistas de 2022 e 2024. Em 2025, veio a Copa do Brasil Feminina, primeiro título nacional do clube na categoria. Em 2026, mais uma taça: a Supercopa do Brasil Feminina.

Enquanto isso, a base do clube consolidava uma das gerações mais vencedoras do país. As Crias da Academia empilharam títulos nacionais — incluindo Copas São Paulo, Brasileiros Sub-20, Sub-17 e Copas do Brasil — além de um domínio quase absoluto nos campeonatos estaduais das categorias inferiores.

Fora das quatro linhas, Leila também promoveu mudanças estruturais profundas. O Palmeiras foi o primeiro clube do mundo a implementar biometria facial em todos os acessos ao estádio, combatendo o cambismo e aumentando a segurança no Allianz Parque.

No campo financeiro, a presidente também elevou o patamar do clube. Em 2025, o Palmeiras fechou com a Sportingbet o maior patrocínio máster de sua história. No mesmo ano, o programa de sócios Avanti se tornou o primeiro do país a ultrapassar 200 mil membros.

No Dia Internacional da Mulher, a trajetória de Leila Pereira simboliza mais do que títulos ou números. Representa a quebra de uma barreira histórica e a prova de que liderança, coragem e visão não têm gênero. No Palmeiras, ela não apenas abriu portas. Leila escancarou caminhos.