Holanda x Sérvia: onde assistir, horário e escalações
No Philips Stadium, Holanda busca a vitória contra a Sérvia na Nations League
Holanda e Sérvia se enfrentam neste domingo, 4 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Philips Stadium, em Eindhoven. O duelo é válido pela 4ª rodada do Grupo A2 da Nations League 2026/27 e coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas na tabela. ➡️Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam Holanda e Sérvia para a partida?
A Holanda chega para o confronto motivada pela reação histórica na rodada anterior, quando buscou um empate por 2 a 2 contra a Grécia fora de casa após ir para o intervalo perdendo por dois gols. Na vice-liderança do grupo com 5 pontos, a Oranje sabe que um triunfo dentro de casa pode levá-la ao topo da classificação e aproximar a vaga nas quartas de final. Apesar de perder Brobbey, Gakpo e Van Hecke por lesão nesta Data Fifa, a equipe aposta na força de peças como Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders para garantir a vitória.
Já a Sérvia desembarca em solo holandês sob extrema pressão e lutando contra o rebaixamento. Sem ter somado pontos até aqui nesta edição da Liga das Nações, a seleção visitante pode ter sua queda decretada antecipadamente em caso de mais um tropeço. Para piorar a situação, a equipe não terá seu principal centroavante, Dušan Vlahović, cortado por lesão, e aposta na experiência de Luka Jović e Dušan Tadić para tentar uma zebra fora de casa.
✅ Ficha do jogo: Holanda x Sérvia
Competição: UEFA Nations League 2026/27 (Group A2 - 4ª rodada)
📅 Data: Domingo, 4 de outubro de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Philips Stadium, Eindhoven (Holanda)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)
📋 Prováveis Escalações
HOLANDA (Técnico: Xavi):
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Joey Veerman e Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel
SÉRVIA (Técnico: Dragan Stojković):
Đorđe Petrović; Kosta Nedeljković, Nemanja Gudelj, Strahinja Pavlović, Srđan Babić e Filip Kostić; Andrija Živković, Aleksa Stanković, Saša Lukić e Dušan Tadić; Luka Jović
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