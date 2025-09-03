Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada
Holanda e Polônia terão os caminhos cruzados pela quinta rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Holanda 🟠
A Holanda é a segunda colocada do Grupo G da competição e precisa vencer a Polônia para ultrapassar a líder Finlândia e ficar mais próxima da classificação direta para a Copa de 2026. A Laranja Mecânica vem de uma goleada por 8 a 0 sobre Malta, pela rodada passada das Eliminatórias.
Polônia ⚪🔴
A Polônia, por outro lado, é a terceira colocada do Grupo G da competição, de fora das duas primeiras posições que deixa vivo o sonho da classificação para a Copa do Mundo. Com isso, a seleção precisa vencer a Holanda para entrar na zona qualificatória e continuar na briga por uma vaga no Mundial.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Holanda e Polônia pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 🆚 Polônia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simone Sozza-Itália
🚩Assistentes: Daniele Bindoni-Itália, Giovanni Baccini-Itália e Matteo Marchetti-Itália (quarto árbitro)
📺VAR: Aleandro Di Paolo-Itália (VAR1) e Gianluca Aureliano-Itália (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Flekken, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Gravenberch, De Jong; Xavi Simons, Gakpo, Memphis Depay.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Polônia (Técnico: Jan Urban)
Skorupski, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Piotrowski, Slisz, Frankowski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.
❌ Desfalques: Mateusz Wieteska.
❓ Dúvidas: Jakub Moder.
