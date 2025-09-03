menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada

imagem cameraHolanda x Polônia: primeira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Roterdã (HOL)
Dia 03/09/2025
13:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Holanda e Polônia terão os caminhos cruzados pela quinta rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Holanda 🟠

A Holanda é a segunda colocada do Grupo G da competição e precisa vencer a Polônia para ultrapassar a líder Finlândia e ficar mais próxima da classificação direta para a Copa de 2026. A Laranja Mecânica vem de uma goleada por 8 a 0 sobre Malta, pela rodada passada das Eliminatórias.

continua após a publicidade

Polônia ⚪🔴

A Polônia, por outro lado, é a terceira colocada do Grupo G da competição, de fora das duas primeiras posições que deixa vivo o sonho da classificação para a Copa do Mundo. Com isso, a seleção precisa vencer a Holanda para entrar na zona qualificatória e continuar na briga por uma vaga no Mundial.

Ficha do jogo

Escudo Holanda
HOL
POL
5ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)
Árbitro
Simone Sozza-Itália
Assistentes
Daniele Bindoni-Itália, Giovanni Baccini-Itália e Matteo Marchetti-Itália (quarto árbitro)
Var
Aleandro Di Paolo-Itália (VAR1) e Gianluca Aureliano-Itália (AVAR)
continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Flekken, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Gravenberch, De Jong; Xavi Simons, Gakpo, Memphis Depay.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Polônia (Técnico: Jan Urban)
Skorupski, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Piotrowski, Slisz, Frankowski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.

❌ Desfalques: Mateusz Wieteska.
Dúvidas: Jakub Moder.

Espanha comemora gol contra a França (Gol: THOMAS KIENZLE / AFP)
Espanha comemora gol contra a França na Nations League (Gol: THOMAS KIENZLE / AFP)

