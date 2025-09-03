Bugária x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Bulgária e Espanha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia (BUL). O jogo terá transmissão do SporTV e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Bulgária 🟢🔴
A Bulgária chega para o duelo após o rebaixamento para a Liga C da Natins League, um empate em 2 a 2 contra o Chipre e, no último compromisso, uma goleada de 4 a 0 sofrida para a Grécia.
Espanha 🔴🟡
A Espanha, por sua vez, chega como favorita para o duelo e uma das melhores seleções para a Copa do Mundo de 2026. Apesar do vice-campeonato da Nations para Portugal, a equipe de Luis de la Fuente fez uma ótima campanha e vem para as Eliminatórias com confiança.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bulgária e Espanha pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bulgária 🆚 Espanha
1ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia (BUL)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Srđan Jovanović-Sérvia
🚩Assistentes: Uroš Stojković-Sérvia, Milan Mihajlović-Sérvia e Novak Simović-Sérvia (quarto árbitro)
📺VAR: Momčilo Marković-Sérvia (VAR1) e Jelena Cvetković-Sérvia (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bulgária (Técnico: Illian Iliev Jr)
Dyulgerov; Minkov, Petrov, Nedyalkov e Numberger; Petkov, Gruev, Despodov, Petkov e Milanov; Micev.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Alemanha (Técnico: Luis de La Fuente)
Unai Simón; Carvajal, Pau Cubarsí, Huijsen e Pedro Porro; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Yamal, Nico Williams e Oyarzabal.
❌ Desfalques: Fabián Ruiz, Gavi e Isco.
❓ Dúvidas: Álex Baena.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias