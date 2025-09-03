menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Eslováquia x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada

imagem cameraEslováquia x Alemanha: primeira rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Bratislava (ESL)
Dia 03/09/2025
12:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

Eslováquia e Alemanha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eslováquia ⚪🔵

A Eslováquia chega para as Eliminatórias em um péssimo retrospecto recente. A última vitória aconteceu em novembro de 2024, quando bateu a Estônia por 1 a 0. Depois disso, empatou duas vezes em 0 a 0 com a Eslovênia, perdeu por 4 a 1 para a Grécia e foi derrotada por 1 a 0 para Israel.

continua após a publicidade

Alemanha ⚫🔴🟡

Do outro lado, a Alemanha vem para o duelo após a eliminação na semifinal da Nations League, onde perdeu por 2 a 1 para Portugal, e foi derrotado pela França por 2 a 0 na disputa de terceiro lugar. A seleção de Julian Nagelsmann não vence desde o jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, onde bateu a Alemanha por 2 a 1, e depois empatou em 3 a 3 na volta.

Ficha do jogo

ESL
escudo-da-selecao-alemanha-1
ALE
1ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL)
Árbitro
Serdar Gözübüyük-Holanda
Assistentes
Erwin Zeinstra-Holanda, Patrick Inia-Holanda e Joey Kooij-Holanda (quarto árbitro)
Var
Pol van Boekel-Holanda (VAR1) e Erwin Blank-Holanda (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Eslováquia e Alemanha pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Eslováquia 🆚 Alemanha
1ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Serdar Gözübüyük-Holanda
🚩Assistentes: Erwin Zeinstra-Holanda, Patrick Inia-Holanda e Joey Kooij-Holanda (quarto árbitro)
📺VAR: Pol van Boekel-Holanda (VAR1) e Erwin Blank-Holanda (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eslováquia (Técnico: Francesco Calzona)
Dubravka; Gyomber, Skriniar, Meek, Hancko; Lobotka, Hajovsky, Duda; Haraslin, Bozenik, Shcranz.

❌ Desfalques: Denis Vavro e Tomas Suslov.
Dúvidas: -

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nubel; Koch, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka, Andrich; Kimmich, Wirtz, Adeyemi.

❌ Desfalques: Deniz Undav.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações
Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias