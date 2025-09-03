Eslováquia x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada
Eslováquia e Alemanha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Eslováquia ⚪🔵
A Eslováquia chega para as Eliminatórias em um péssimo retrospecto recente. A última vitória aconteceu em novembro de 2024, quando bateu a Estônia por 1 a 0. Depois disso, empatou duas vezes em 0 a 0 com a Eslovênia, perdeu por 4 a 1 para a Grécia e foi derrotada por 1 a 0 para Israel.
Alemanha ⚫🔴🟡
Do outro lado, a Alemanha vem para o duelo após a eliminação na semifinal da Nations League, onde perdeu por 2 a 1 para Portugal, e foi derrotado pela França por 2 a 0 na disputa de terceiro lugar. A seleção de Julian Nagelsmann não vence desde o jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, onde bateu a Alemanha por 2 a 1, e depois empatou em 3 a 3 na volta.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Eslováquia e Alemanha pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Eslováquia 🆚 Alemanha
1ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Serdar Gözübüyük-Holanda
🚩Assistentes: Erwin Zeinstra-Holanda, Patrick Inia-Holanda e Joey Kooij-Holanda (quarto árbitro)
📺VAR: Pol van Boekel-Holanda (VAR1) e Erwin Blank-Holanda (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Eslováquia (Técnico: Francesco Calzona)
Dubravka; Gyomber, Skriniar, Meek, Hancko; Lobotka, Hajovsky, Duda; Haraslin, Bozenik, Shcranz.
❌ Desfalques: Denis Vavro e Tomas Suslov.
❓ Dúvidas: -
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nubel; Koch, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka, Andrich; Kimmich, Wirtz, Adeyemi.
❌ Desfalques: Deniz Undav.
❓ Dúvidas: -
