Guarany de Bagé e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no estádio Estrela D'Alva, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais RBS (tv aberta) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

O Alvirrubro está na quarta posição do Grupo A, com 2 pontos. Já o Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 6 pontos.

Ficha do jogo GUA GRÊ 4ª rodada Campeonato Gaúcho Data e Hora 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estrela D'Alva, em Bagé (RS) Árbitro Rodrigo Brand da Silva Assistentes Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte Var Erico Andrade de Carvalho Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Guarany de Bagé foi goleado por 4 a 1 pelo Caxias, fora de casa, na última rodada. O Alvirrubro ainda não venceu no estadual, com uma derrota e dois empates.

O técnico William Campos deve mexer na equipe e colocar o volante Allan Christian para a saída de um atacante.

O Grêmio vem de goleada por 5 a 0 diante do São Luiz, em casa. O Tricolor se recuperou da derrota por 1 a 0 para o São José-RS, também na Arena.

Para o jogo, o treinador Luís Castro tem a baixa do zagueiro Kannemann, que ficará fora por até três semanas. Já o goleiro Weverton deve fazer a estreia em uma formação com vários titulares poupados.

Confira as informações do jogo entre Guarany de Bagé e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANY DE BAGÉ X GRÊMIO

4ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estrela D'Alva, em Bagé (RS)

📺 Onde assistir: RBS (tv aberta) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Brand da Silva

🚩 Assistentes: Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte

🖥️ VAR: Erico Andrade de Carvalho

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GUARANY DE BAGÉ (Técnico: William Campos)

Jonathan; Michel Bennech, Bruno Cardoso e Igor Souza; Talles, Paulinho Souza, Allan Christian, Murilo e Jean Carlos (Raphinha); Tony Júnior e Welder.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; João Pedro, Noriega, Balbuena (Viery) e Caio Paulista; Cuéllar, Dodi e Willian; Roger, Enamorado (Gabriel Mec) e André Henrique.

