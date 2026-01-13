Grêmio e São José-RS se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A bola rola nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O jogo terá transmissão dos canais RBS (tv aberta), sportv (tv fechada) e Premiere (streaming).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Grêmio vem de goleada por 4 a 0 contra o Avenida, fora de casa, na estreia da competição, e lidera o Grupo B, com 3 pontos. A partida desta noite será com portões fechados para a torcida por conta dos incidentes ocorridos no Gre-Nal de 8 de março do ano passado, o primeiro da final do estadual.

O treinador Luís Castro deve trocar quase todo o time do primeiro jogo, com exceção do goleiro Gabriel Grando, para manter a ideia de rodízio do elenco neste começo de temporada. O meia-atacante Tetê, apresentado na segunda-feira (12), fica à disposição para a próxima partida.

O São José-RS empatou em 0 a 0 com Inter-SM, em casa, no duelo inaugural, e está na quinta posição do Grupo A, com 1 ponto.

Para o jogo, o técnico Gabardo Júnior não tem desfalques. O comandante estuda a entrada de mais um meio-campista para a saída de um atacante como mudança na formação inicial.

Confira as informações do jogo entre Grêmio e São José-RS pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO JOSÉ-RS

2ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: RBS (tv aberta), sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Elias da Silva Elyseu

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Jeissyevan Freitag Goncalves

🖥️ Quarto árbitro: Marcelo Oswald Bitelbron

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Viery; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Riquelme (Pavon); William, André Henrique e Aravena.

SÃO JOSÉ-RS (Técnico: Gabardo Júnior)

Fábio Rampi; Danilo, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Angelo; Keverton, Zé Vitor e Rafael Carrilho; Lucas Grafite (Gabriel Lima), Ronald Barcellos e Douglas.