Tetê recusa propostas por Grêmio e revela posição preferida

Apresentado oficialmente, o meia-atacante Tetê afirmou que recusou propostas para voltar ao Grêmio após sete anos. O jogador de 25 anos ainda revelou onde prefere atuar no time de Luís Castro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o início das conversas, o meia-atacante mostrou interesse em retornar ao Imortal e aceitou os termos ainda no final do ano passado. Após negociar com o Panathinaikos, da Grécia, o Grêmio comprou Tetê por 6,2 milhões de euros (R$ 38,9 milhões, na cotação atual), na maior contratação da história do clube.

- Teve (propostas), mas o Grêmio para mim é o meu sonho. Estou muito feliz de realizar. Conversando com o Pablo (Bueno, empresário), com o presidente, com todo mundo, fiquei muito feliz de vir para o Grêmio - afirmou, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Atacante de beirada, Tetê não descartou jogar como camisa 10 no time e deixou a decisão com Luís Castro. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

- Eu sou um ponta ponta direita que gosta de vir para dentro. Não tenho dificuldade nenhuma em jogar na posição de 10, mas a posição que eu venho mesmo é para jogar na ponta. Eu conheço bem o mister, jogamos juntos. A gente vai conversar durante a semana para ver o que vai acontecer - avaliou.

continua após a publicidade

Negociação entre Grêmio e Tetê

Grêmio e Tetê começaram a conversar no mês passado, quando o atleta passou a folga das festas de final de ano em Porto Alegre (RS). Rapidamente, com a intermediação do empresário Pablo Bueno, o clube e o jogador chegaram a um acordo.

O empecilho era convencer o Panathinaikos, da Grécia, que aceitava apenas a venda. Inicialmente, o Imortal queria oferecer uma quantia pelo empréstimo, com opção de compra, mas teve que mudar a estratégia. Sob Odorico Roman, o clube decidiu que valia fazer o investimento para contratar em definitivo.

De acordo com GZH, o Grêmio pagará 6,2 milhões de euros (R$ 38,9 milhões, na cotação atual) pela compra de Tetê, com 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) à vista e o restante parcelado em quatro anos. O meia-atacante receberá cerca de R$ 1 milhão mensal do Tricolor.

O clube grego ainda ficará com 20% de mais-valia em uma eventual revenda. Caso o atleta atinja metas esportivas, o Imortal terá que pagar mais 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) ao Panathinaikos.

O contrato de Tetê com o Grêmio vai até o fim de 2029.

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Carreira de Tetê, reforço do Grêmio

Criado na base do Grêmio, Tetê sequer chegou a entrar em campo pelo profissional e foi vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR em fevereiro de 2019, por 12 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época). O clube tinha 60% e ficou com 15% dos direitos econômicos para uma revenda.

Na Ucrânia, em três temporadas e meia, o meia-atacante marcou 31 gols e deu 13 assistências em 108 partidas. Depois, foi emprestado ao Lyon, da França e Leicester, da Inglaterra, com passagens sem brilho.

Mesmo assim, o Galatasaray, da Turquia, decidiu pagar 3,1 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) para comprar Tetê do time ucraniano. Na equipe turca, foram três gols e cinco assistências em 45 confrontos.

Na metade de 2024, o Athletico chegou a ficar próximo de conseguir o empréstimo do atleta, mas o Panathinaikos, da Grécia, atravessou e comprou o jogador por 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). No clube grego, tem 13 gols e 10 assistências em 76 jogos.