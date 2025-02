Grêmio e Pelotas se enfrentam nesta terça-feira (11), em jogo válido pela sétima rodada do Gauchão. A bola às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre (RS), com transmissão de SporTV e Premiere. O Imortal tem 11 pontos e lidera o grupo A, enquanto os visitantes ocupam a lanterna do grupo B, com seis pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Grêmio e Pelotas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Pelotas

7ª RODADA- CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Wagner Silveira Echevarri;

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Fabulo Oliveira Diniz;

🖥️ VAR: Rodrigo Brand da Silva.

➡️ Conmebol divulga data do sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2025

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

PELOTAS (Técnico: Ariel Lanzini)

Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson e Mateus Silva; Venício, Cesinha e Emerson; Warlei.

