Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), na Arena, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Imortal ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, enquanto o Ju é o 17º, com 37 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Juventude

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi e Pepê; Monsalve, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias (Marcelinho ou Diego Gonçalves), Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari).

▶️ Grêmio divulga parcial de ingressos vendidos contra o Juventude