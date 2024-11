Grêmio divulga parcial de ingressos vendidos contra o Juventude

O Grêmio se prepara para mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Para garantir a sua permanência na Série A, o Tricolor busca vencer o Juventude, na quarta-feira (20), a partir das 19h, na Arena. Para isso, contará com o apoio do seu torcedor.

Na manhã desta segunda-feira (18), a administradora da Arena divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o confronto. Até o momento, 18.584 entradas haviam sido comercializadas. Entretanto, ainda não há projeção de público para a partida.

Para o contar com o apoio do seu torcedor, o Grêmio realiza promoções para o jogo. Além dos sócios infantis seguirem pagando apenas R$ 5, todos os associados com a mensalidade em dia poderão levar um acompanhante de forma gratuita.

Jogo de “seis pontos” para o Grêmio

Grêmio e Juventude entram em campo em momentos parecidos na tabela de classificação. Tanto o time da Capital, quanto o da Serra, buscam os três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Apenas dois pontos separam as equipes na competição.

Enquanto o Tricolor tem 39 e ocupa a 12ª colocação, garantindo, até o momento, uma vaga para a Sul-Americana, o Juventude tem 37 e está na 16ª posição, uma à frente da zona de rebaixamento.

Torcida do Grêmio comparecerá à Arena (Foto: Ricardo Rimoli / LANCEPRESS!)

Caso vença, o Grêmio pode pular para a 10ª colocação caso Corinthians e Atlético-MG não conquistem três pontos. Já em caso de derrota, o Tricolor será ultrapassado pelo próprio Juventude e se aproximará do Z-4 da competição.