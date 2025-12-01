O Fluminense divulgou as orientações de bilheteria para os confrontos contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece no dia 11/12 (quinta-feira), às 20h, no Maracanã, com mando do rival. A volta está marcada para 14/12 (domingo), às 20h30, no mesmo estádio, desta vez com responsabilidade tricolor. Ambas as partidas terão acesso obrigatório por biometria facial.

Jogo de ida – Vasco x Fluminense (11/12, 20h, Maracanã)

A venda de ingressos para a torcida do Fluminense abre nesta segunda-feira (01/12), às 18h, exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com. Não haverá comercialização em bilheterias ou pontos físicos.

O Tricolor ocupará o Setor Sul, com desconto de 50% para sócios, válido independentemente do plano. As gratuidades poderão ser resgatadas entre 01/12, às 18h, e 05/12, às 17h, seguindo as regras específicas para PCDs, crianças e idosos.

A biometria facial é obrigatória para todos os torcedores. Quem já possui cadastro no sistema BePass não precisa repetir o processo; os demais devem seguir o passo a passo de validação pelo próprio site de venda.

Preços – Setor Sul (torcida do Fluminense)

Inteira: R$ 180

Meia-entrada: R$ 90

Sócios: R$ 90

Os setores mistos Leste Superior, Leste Inferior, Oeste e Maracanã Mais também estarão disponíveis, com valores entre R$ 120 e R$ 1.200.

Jogo de volta – Fluminense x Vasco (14/12, 20h30, Maracanã)

O check-in de sócios abre na terça-feira (02/12), às 10h, com escalonamento por categorias até sexta. Ex-sócios terão uma quinta onda de prioridade, podendo comprar ingressos com 5% de desconto antes da abertura ao público geral.

A venda para não-sócios começa em 06/12 (sábado), às 10h, no site fluminense.futebolcard.com. As vendas presenciais serão abertas no dia 12/12, em Laranjeiras, Maracanã, Copacabana e Ipanema.

O Fluminense reforça que o acesso ao estádio será exclusivamente por biometria. É necessário realizar o cadastro facial antes da compra. No ato da aquisição presencial, será obrigatória a apresentação do CPF e documento oficial físico.

Preços – Setor Sul

Sócios 100% / Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75%: R$ 45 Arquiba Raiz: R$ 72 Guerreiro: R$ 144 Ex-sócios: R$ 171 Inteira: R$ 180 Meia-entrada: R$ 90

Demais setores variam entre R$ 60 e R$ 400, além do Maracanã Mais (R$ 1.200).

Gratuidades para Fluminense x Vasco

As gratuidades para o jogo de volta serão disponibilizadas junto da venda para o público geral, com retirada obrigatória nos pontos físicos por parte do beneficiário. Crianças até 6 anos não precisam retirar antecipadamente. Setores com gratuidade: Sul e Norte.