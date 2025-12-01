Escalação do Fluminense: Zubeldía define substituto de Canobbio

O Fluminense enfrenta o Grêmio nesta terça-feira (2), pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília). Para essa partida, Zubeldía terá que fazer uma mudança importante na formação do time. Canobbio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o ataque.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Peça crucial no time de Zubeldía, Canobbio tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e não enfrenta o Grêmio. A ausência do jogador pode, inclusive, ser um teste para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco – Canobbio também está suspenso para essa partida. O treinador tem opções variadas para a substituição.

A opção mais simples seria colocar outro ponta direita, o que não deve acontecer. No elenco atual os nomes do banco para isso são Riquelme e Santi Moreno, dois nomes nada utilizados nos últimos jogos. Os pontas favoritos jogam pela esquerda, o que deslocaria Serna para a direita. São eles, Soteldo e Keno.

Existe ainda a chance de uma mudança de esquema. Com o retorno de Ganso, o camisa 10 vira uma possibilidade para Zubeldía. Além dele, Lima e Nonato são dois candidatos que colocariam mais um homem no meio-campo.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Soteldo (Lima), Serna e Everaldo.

Keno

O mais experiente das opções e mais decisivo para o Fluminense. Keno tem a marca dos dribles rápidos e boa movimentação no último terço. Atuou em 38 jogos em 2025, sendo titular em 10, somando 1344 minutos. O veterano soma seis gols e quatro assistências.

É o primeiro do elenco em menos minutos necessários para participar de gol (134 minutos) e o quarto com mais dribles certos no ano (39). Veja os números do Sofascore:

1 . 38 jogos (10 titular); 2 . 6 gols; 3 . 4 assistências; 4 . 1344 minutos jogados; 5 . 19 passes decisivos; 6 . 58 finalizações (21 no gol); 7 . 39 dribles certos

Soteldo

Contratado antes do Mundial de Clubes para suprir uma carência no elenco identificada por Renato Gaúcho, Soteldo ainda não convenceu no Fluminense. Apesar disso, os treinadores seguem apostando no camisa 7. O atacante, que chegou à Laranjeiras pela qualidade no "um contra um" e capacidade de quebrar linhas, ainda não conseguiu demonstrar o que encantou o ex-treinador.

Na vitória de 6 a 0 sobre o São Paulo, o venezuelano teve sua primeira participação em gol pelo Tricolor, dando a assistência para o gol de Serna que fechou a goleada. Ao todo, foram 19 partidas, três como titular, dando 11 passes decisivos.

1 . 19 jogos (3 titular); 2 . 1 assistência; 3 . 466 minutos jogados; 4 . 11 passes decisivos; 5 . 3 finalizações (0 no gol); 6 . 20 dribles certos