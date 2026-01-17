Grêmio e Ceará se enfrentam neste domingo (18), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O confronto, válido pelas quartas da Copinha, terá transmissão da Record e da Xsports.

O Tricolor Gaúcho eliminou o América-RN nas oitavas. O Alvinegro, que faz sua melhor campanha na história da competição, passou pelo XV de Jaú em tal fase.

Quem se classificar neste domingo terá pela frente o vencedor de Guanabara City-GO x Cruzeiro na semifinal.

Grêmio e Ceará na Copinha 2026

Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga na fase seguinte. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1. No mata-mata, o Vovô passou por Athletico-PR (2 a 1), Grêmio Prudente (3 a 1) e XV de Jaú (2 a 0).

O Grêmio, na fase de grupos, venceu Falcon (3 a 0) e Galvez (7 a 0) e empatou com o Votuporanguense (1 a 1). No mata-mata, a equipe gaúcha passou por Atlético-BA (3 a 1), Chapecoense (1 a 0) e América-RN (4 a 1).

Partida entre Grêmio Prudente e Ceará, pela Copinha 2026 (Foto: Alessandro Brito)

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CEARÁ

COPINHA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

📺 Onde assistir: Record e Xsports

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues (SP)

🚩 Assistentes: Gabriel Alexandre Tostes Fleming (SP) e João Messias da Silveira (SP)