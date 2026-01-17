Meio-campista do Ceará passará por cirurgia e ficará meses fora

O Ceará confirmou que o meio-campista Dieguinho sofreu um trauma no tornozelo e terá que passar por cirurgia. A lesão aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, na quarta-feira (14), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

No duelo, o atleta disputou uma bola com o atacante Pedrinho e acabou se machucando, mas continuou em campo até o apito final. Após o jogo, exames de imagem detectaram a necessidade de tratamento cirúrgico.

O procedimento está previsto para ocorrer nos próximos dias, como informou o clube. A recuperação de traumas desse tipo costuma levar entre três e cinco meses. Com isso, o retorno deve acontecer somente depois do início da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Ceará perde chances e empata com o Iguatu pelo Estadual

Dieguinho, do Ceará, durante partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Com o desfalque, Richardson, Vinicius Zanocelo e Lucas Lima são os nomes disponíveis para o técnico Mozart no setor. Há ainda o jovem João Gabriel, que está treinando com o elenco profissional.

Dieguinho foi um dos destaques do Vovô na temporada 2025, quando o clube acabou sendo rebaixado para a Série B. O volante disputou 51 partidas no ano, com dois gols e duas assistências.

continua após a publicidade

➡️ Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário

Reforços no Ceará

O Ceará anunciou diversas saídas desde que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas que estavam emprestados não ficaram no clube porque a situação financeira não viabilizou as compras.

Um nome que continuou na equipe foi o de Vinicius Zanocelo, adquirido junto ao Santos. O volante representou um dos melhores reforços alvinegros na temporada passada.

➡️ Ceará anuncia a contratação de goleiro ex-Grêmio

O goleiro Jorge, os laterais Alex Silva e Fernando e o meia-atacante Juan Alano também foram contratados pelo Vovô para 2026.