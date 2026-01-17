Ceará perde chances e empata com o Iguatu pelo Estadual

O Ceará empatou com o Iguatu por 1 a 1 na noite deste sábado (17), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Lucca abriu o placar para o Alvinegro e Jeffinho empatou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Com isso, o Vovô segue sendo o primeiro colocado no Grupo B, com sete pontos e classificação já garantida. O Iguatu, que tem cinco pontos, está em segundo lugar.

Alvinegro perde os 100% no Campeonato Cearense

Fazendo testes, o Ceará entrou em campo com diversas alterações neste sábado. O clube teve a chance de abrir o placar com Pedro Henrique, mas o atacante pegou mal na bola ao receber passe.

continua após a publicidade

Apesar de ter o domínio das ações no jogo, o Vovô apresentou dificuldades para criar chances claras. Foram muitos cruzamentos tentando encontrar os atacantes na área do rival.

Na reta final, Matheus Araujo recebeu bom passe e errou o alvo na hora da conclusão. Assim, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Vovô abriu o placar logo no início do 2º tempo. Pedro Henrique recebeu pela direita, cruzou e Lucca cabeceou para o fundo das redes. A vantagem pouco durou, já que o Iguatu logo chegou ao empate: Jeffinho recebeu na área, fez o giro e acertou chute rasteiro.

Pressionando, o Ceará teve uma grande chance de fazer o segundo gol. Zé Rafael defendeu um chute, a defesa travou outro, Lucca acabou bloqueando uma tentativa sem querer e, por fim, o time ainda acertou o travessão no lance.

Perto do fim, Vina cobrou falta e mandou para fora. Nos últimos instantes, Lucas Lima recebeu bom passe de Zanocelo e chutou ao lado da meta rival. Assim, os times empataram em 1 a 1.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Tirol. O duelo fora de casa acontecerá pela 5ª rodada do Campeonato Cearense.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 IGUATU

CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 17/01/2026 - 16h30

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Lucca aos 6 min do 2º T (CEA); Jeffinho aos 8 min do 2º T (IGT)

🟨 Cartões amarelos: Richardson (CEA); Bruno Menezes, Rogério, Jeffinho, Zé Rafael, Max Oliveira (IGT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

CEARÁ (Técnico: Mozart)

Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Eder, Pedro Gilmar e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Vinicius Zanocelo e Matheus Araujo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina).

IGUATU (Técnico: Washington Luiz)

Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson, Rogério, Bruno Menezes (Caio Soares), Cássio (Leandrinho) e Tiaguinho (Wagner Vidal); Jeffinho (Matheus Lima).