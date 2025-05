A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ) para comandar o duelo entre Grêmio e Bahia, no próximo domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escolha do carioca já gera reclamação no lado gremista.

O último jogo do Grêmio apitado por Bruno Arleu de Araújo foi a vitória do Tricolor Gaúcho, por 1 a 0, sobre o Santos, no dia 4 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão. Naquela partida, o Imortal reclamou de dois lances no primeiro tempo: a não-expulsão de Luan Peres, após pisão em Dodi, e um pênalti não marcado em Cristaldo.

Os dois episódios estão entre os 'sete lances capitais' em que o Grêmio entende ter sido prejudicado, até aqui, no Campeonato Brasileiro de 2025. Após a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no último sábado (17), no Morumbis, o Tricolor Gaúcho lançou um compilado, em vídeo, em suas redes sociais.

A indignação gremista foi agravada após o empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), na Arena do Grêmio, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. O árbitro Matheus Candançan anulou gol de Aravena, aos 46 minutos do segundo tempo, ao assinalar falta de Kannemann.

Grêmio se reuniu com a Comissão de Arbitragem da CBF

Por conta de todos esses incidentes, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari tiveram reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, liderada por Rodrigo Cintra, nesta quinta-feira (22), no Rio de Janeiro. No encontro, que durou cerca de 2h30min, os representantes gremistas apresentaram a versão do clube sobre os equívocos que entendem terem sido cometidos.

Reunião aconteceu nesta quinta-feira (22), no Rio de Janeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Conforme nota divulgada pelo Grêmio, Guerra e Felipão, que estiveram acompanhados de Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), deram sugestões para qualificar a arbitragem nacional. A Comissão de Arbitragem teria acolhido as manifestações, ponderando sobre os lances apontados e se comprometendo a avaliar as sugestões da delegação gremista.